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الجزائر/تنزانيا: بحث سبل ترقية التعاون بين البلدين في مجال السياحة والصناعة التقليدية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 17:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
الجزائر/تنزانيا: بحث سبل ترقية التعاون بين البلدين في مجال السياحة والصناعة التقليدية

الجزائر - استعرض وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، اليوم الأربعاء، مع سفير تنزانيا بالجزائر، جاكوب جايدون كينغو، سبل ترقية علاقات التعاون بين البلدين في مجال السياحة والصناعة التقليدية، حسب ما أورده بيان لذات الوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن الطرفين أكدا على ضرورة "الشروع في التحضير لمشروع اتفاقية إطار في مجال في مجال السياحة والصناعة التقليدية لبناء علاقات متينة من شأنها تحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة وخلق حركية بين مختلف الفاعلين في القطاع".

كما أكد الجانبان "استعدادهما لتكثيف الجهود بغرض تطوير وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين من أجل خلق الثروة لترقية مكانة القارة الافريقية".

واتفق الطرفان --يضيف البيان-- على "مواصلة تكثيف اللقاءات بغية الرقي بالعلاقات الجزائرية-التنزانية في مجال السياحة بما يخدم البلدين".

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الجزائر/تنزانيا: بحث سبل ترقية التعاون بين البلدين في مجال السياحة والصناعة التقليدية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 17:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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