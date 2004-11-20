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كوفيد-19: تعليق مؤقت لعملية استقبال مكتتبي السكن الترقوي العمومي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 15:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات
كوفيد-19: تعليق مؤقت لعملية استقبال مكتتبي السكن الترقوي العمومي

الجزائر - أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية اليوم الاربعاء في بيان لها تعليق عملية استقبال المكتتبين المعنيين بالسكن الترقوي العمومي لطرح مختلف انشغالاتهم، قصد الحد من انتشار وباء كوفيد-19.

وجاء في البيان الذي نشرته المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك "نظرا للظروف الصحية و في اطار البروتوكول الصحي الخاص بالحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد-19) ينهى الى علم كافة جمهور المؤسسة و خاصة السادة المكتتبين ان عملية الاستقبال تم تعليقها مؤقتا على مستوى المديرية العامة ".

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وفي انتظار استئناف عملية الاستقبال، دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المعنيين الى طرح انشغالاتهم واهتماماتهم و الاستعلام حولها من خلال استعمال " تطبيق انشغال الموضوع" عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة www.enpi.dz .

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كوفيد-19: تعليق مؤقت لعملية استقبال مكتتبي السكن الترقوي العمومي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 15:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

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