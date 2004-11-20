كوفيد-19: تعليق مؤقت لعملية استقبال مكتتبي السكن الترقوي العمومي

وجاء في البيان الذي نشرته المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك "نظرا للظروف الصحية و في اطار البروتوكول الصحي الخاص بالحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد-19) ينهى الى علم كافة جمهور المؤسسة و خاصة السادة المكتتبين ان عملية الاستقبال تم تعليقها مؤقتا على مستوى المديرية العامة ".
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وفي انتظار استئناف عملية الاستقبال، دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المعنيين الى طرح انشغالاتهم واهتماماتهم و الاستعلام حولها من خلال استعمال " تطبيق انشغال الموضوع" عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة www.enpi.dz .