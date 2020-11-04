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الجزائر-البرتغال: تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الأشغال العمومية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 15:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 53 مرات
الجزائر-البرتغال: تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الأشغال العمومية

الجزائر - بحث وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي، اليوم الأربعاء، بالجزائر، مع كاتب الدولة للعلاقات الدولية لدى وزارة الخارجية البرتغالية أوريكو بريونت دياس إمكانيات التعاون الثنائي في قطاع الأشغال العمومية والتوجه للعمل المشترك في افريقيا .

وأوضح السيد شيعلي في تصريح عقب جلسة عمل بمقر الوزارة بالعاصمة أنه اتفق مع الوزير البرتغالي على ضرورة اعادة تفعيل نشاط الشركات البرتغالية بالجزائر والتي تأثر نشاطها بفعل جائحة كوفيد-19.

وحسب السيد شيعلي فقد تمحور اللقاء حول عدة نقاط سيما المشاريع التي تنجزها الشركات البرتغالية في الجزائر والتي عرفت بعض التأخر.

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق  مع الوزير البرتغالي على ضرورة إنعاش هذه الشركات واعطائها دفع جديد سيما  الشركات التي تعاني من صعوبات للقيام بإعادة تفعيلها ودفع المشاريع.

كما تناول الطرفان مسائل أخرى على غرار تبادل الخبرة بين الدولتين في قطاع الأشغال العمومية وضرورة الاستعانة بالشركات الجزائرية والبرتغالية لتصدير المنتجات والخبرات إلى إفريقيا، في ظل العديد من المشاريع المبرمجة في دول القارة.

ولفت الوزير إلى الأهمية الجغرافية للجزائر والتي تعد بوابة نحو افريقيا ولها حدود مع العديد من الدول الإفريقية.

من جانبه تطرق كاتب الدولة البرتغالي إلى الإمكانيات المعتبرة المتوفرة  للعمل  المشترك كما تمت مناقشة الأطر الكفيلة بدفع التعاون الثنائي.

وكشف المسؤول البرتغالي عن وجود 80 شركة برتغالية تنشط بالجزائر لتجسيد عدة مشاريع، و أبانت نتائج "مشجعة جدا" ، إلا أن بعضها عرفت تباطؤا في النشاط بفعل الجائحة.

وحسب نفس المسؤول فإنه يتم تنسيق العمل حاليا بين الشركات البرتغالية والجزائرية للتوجه نحو السوق الأفريقية.

يذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار الزيارة التي يقوم بها وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، السيد أوغستو سانتوس سيلفا إلى الجزائر.

وتندرج الزيارة "في إطار مواصلة وتعميق روابط الصداقة والتعاون بين الجزائر والبرتغال وفقا لأحكام معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة في الجزائر بتاريخ 8 يناير  2005".

 

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر-البرتغال: تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الأشغال العمومية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 15:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 53 مرة   شارك

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