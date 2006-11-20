نفط : متوسط سعر خام أوبك يرتفع الى 44ر38 دولارا للبرميل

الجزائر- ارتفعت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك), المكونة من 13 نفطا خاما منها خام صحاري الجزائري الى ازيد من 38 دولار, مدعمة بمجهودات المنظمة للحفاظ على خفض الانتاج و إمكانية تأجيل رفع الإنتاج المبرمج في بداية سنة 2021 .

و حسب البيانات الصادرة اليوم الاربعاء عن المنظمة فان سعر السلة المرجعية لأوبك بلغت44 ر38 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء بعد ان كانت قد استهلت الاسبوع الجاري عند 89 ر35 دولارا.

من جهته، كان خام برنت و هو خام النفط المرجعي لبحر الشمال المدرج في سوق لندن قد تحسن في الفترة المسائية من جلسة الثلاثاء, عند 71 ر39 دولار مرتفعا ب 70ر1 بالمائة او 74 سنتا مقارنة بإغلاق جلسة الاثنين.

و يأتي هذا التحسن في اسعار الذهب الاسود مع بقائها تحت مستوى 40 دولار في ضل امكانية حفظ اعضاء اوبك وحلفاءها خارج المنظمة على جهود خفض الانتاج الى ما بعد السنة الجارية علما انه لحد الان قرر الموقعين على اتفاق ابريل الفارط لخفض الانتاج رفع انتاجهم ب 9ر1 مليون برميل في اليوم بداية من 2021.

لكن وزير الطاقة ورئيس مؤتمر اوبك, عبد المجيد عطار صرح أمس الثلاثاء أن المنظمة تتابع عن كثب تطورات أسواق النفط وتوازناتها لاسيما بخصوص الطلب والتموين، وذلك لأجل اتخاذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب رفقة الدول المشاركة في اتفاقية التعاون.

وحسب السيد عطار فإن "في ظل الظرف الراهن المتمثل في تباطؤ نمو الطلب على البترول فإنه يصعب على الأسواق البترولية امتصاص الزيادة في الإنتاج المنتظرة بداية سنة 2021".

لذا, فإن إمكانية الذهاب نحو تمديد المستوى الحالي للإنتاج النفطي المعدل إراديا إلى السداسي الأول من سنة 2021، وذلك خلال الاجتماع القادم لندوة منظمة الأوبك.

كم تم تداول الاثنين الفارط معلومات حول اقتراح روسيا ارجاء تنفيذ قرار رفع حجم انتاج دول "اوبك+", حيث يكون وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك قد التقى برؤساء المجمعات البترولية لبلده الاثنين الفارط لمناقشة اتفاق اوبك لخفض الانتاج.

وينتظر ان يلتقي وزراء الطاقة للدول الاعضاء في منظمة أوبك في اجتماعهم ال 180 في 30 نوفمبر المقبل يليه الاجتماع الوزاري لدول اوبك و خارج اوبك المبرمج ل 1 ديسمبر المقبل.

و سيسبقها اجتماع اللجنة التقنية والاجتماع ال24 الوزارية المختلطة لمتابعة اتفاق أوبك-خارج اوبك (أوبك+) المزمع تنظيمهما ايام 16 و 17 نوفمبر الجاري.

و تخفض دول "اوبك+" حاليا 7ر7 مليون برميل في اليوم في اطار تطبيق اتفاق خفض الانتاج الموقع في ابريل الفارط لدعم الاسعار بعد انهيارها الحاد بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.

على ان تليها المرحلة الثالثة من تطبيق الاتفاق والمتعلقة بخفض للإنتاج قدره 8ر5 مليون برميل في اليوم العام المقبل, حسبما ينص عليه اتفاق ابريل الفارط.