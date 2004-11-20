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سوناطراك : محطات ضغط الغاز بحاسي الرمل تدخل الخدمة بداية من الثلاثي الأول من 2021

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 13:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرات
سوناطراك : محطات ضغط الغاز بحاسي الرمل تدخل الخدمة بداية من الثلاثي الأول من 2021

الجزائر - ستدخل محطات ضغط الغاز التابعة لمجمع سوناطراك بحاسي الرمل (الأغواط) حيز الخدمة اعتبارا من الثلاثي الأول من العام المقبل بعد استكمال الأشغال بها بشكل شبه كامل حسبما أفاد به بيان لسوناطراك.

و يتكون مشروع ضغط الغاز بحاسي الرمل من ثلاث محطات، شمالية، وسطى و جنوبية، تحتوي كل منها على التوالي اربع وحدات، عشر وحدات و اربع وحدات لضغط الغاز، بسعة معالجة تقدر ب 43 مليون متر مكعب في اليوم  للمحطة الشمالية و  110 مليون متر مكعب للمحطة الوسطى و 37 مليون متر مكعب للمحطة الجنوبية.

و أوضح البيان أن نسبة تقدم الاشغال في المحطتين الشمالية و الوسطى "تجاوزت  99 % و ستدخلان حيز الخدمة في الفصل الاول من السنة القادمة مما يسمح بالمحافظة على مستوى الانتاج لهذا الحقل لحوالي عشر سنوات".

بهذه المناسبة و في إطار الزيارات التفقدية لمتابعة انجاز مختلف مشاريع المجمع قام السيد توفيق حكّار، الرئيس المدير العام لسوناطراك والوفد المرافق له، أمس الثلاثاء بمعاينة مشروع المحطة الجنوبية لزيادة ضغط الغاز "boosting" و التي قاربت الاشغال بها من الانتهاء و دخولها حيز الخدمة.

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المناسبة كانت أيضا فرصة للتنويه بالمجهودات الجبارة التي قام بها عمال المشروع من الشركة الام و فروعها لمواصلة انجاز المنشأة خلال هذه الازمة الصحية التي اجبرت الشركة المقاولة إلى تخفيض تواجد خبرائها إلى الحد الأدنى.

وبعد الاستماع إلى عرض مفصل حول هذا المشروع الاستراتيجي قدمه المدير الجهوي بعلي محمد الصغير رضا، ومدير المشروع  لوصيف يوسف، ، قام السيد حكار بتشغيل الوحدات الاربع المكونة لهذه المحطة وذلك انطلاقا من غرفة التحكم والمجهزة بأحدث التجهيزات التقنية والرقمية.

آخر تعديل على الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 13:36
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سوناطراك : محطات ضغط الغاز بحاسي الرمل تدخل الخدمة بداية من الثلاثي الأول من 2021
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 تشرين2/نوفمبر 2020 13:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرة   شارك

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