ليبيا : اللجنة العسكرية المشتركة تتفق على خطوات عملية لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار -

بترول : عطار لا يستبعد إمكانية تأجيل رفع الإنتاج المبرمج في بداية سنة 2021 -

نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية : /131/ صوتا بالمجمع الانتخابي لبايدن و /99/ لترامب -

ليبيا : اختتام اجتماعات اليوم الثاني لـ لجنة العشرة في غدامس -

الوزير الأول يشرف على افتتاح الموسم الدراسي 2020-2021 للطورين المتوسط والثانوي -

مشروع قانون المالية لسنة 2021 تم إعداده في إطار سياسة الصرامة وترشيد النفقات -

قضية رجل الأعمال طحكوت: استئناف الاستماع لمسؤولين وإطارات سابقين في وزارة الصناعة -

مشروع قانون الوقاية من الاختطاف: حصر عقوبة مختطفي الاطفال بين السجن المؤبد والإعدام -

قوات الجيش الصحراوي أفشلت مخططات المغرب اغراق المنطقة بسموم المخدرات -

صناعة صيدلانية: مذكرة تفاهم جديدة بين صيدال وفايزر فارم الجزائر -

الرئيس تبون يتلقى مزيدا من برقيات الاطمئنان والتمنيات بالشفاء العاجل -

هزة أرضية بقوة 1ر3 درجة بولاية بميلة -

رياضة: اللجنة الاولمبية تنظم الورشة العلمية الثانية يوم السبت المقبل ببن عكنون -

الرئيس تبون يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي -

قانون المالية 2021: الرسم على استهلاك الوقود عند الحدود سيحد من الخسائر الناجمة عن التهريب -

كورونا: 405 إصابة جديدة، 194 حالة شفاء و 9 وفيات -

الأنفلونزا الموسمية: التلقيح ضروري للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة -

مجلس الأمة يشارك في أشغال الدورة ال206 للمجلس المدير للاتحاد البرلماني الدولي -

الاتحاد الإفريقي يدعم تطبيق بنود وقف إطلاق النار في ليبيا -