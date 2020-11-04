رزيق يتباحث مع سفير تنزانيا حول سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين

وأكد السيد رزيق أن الجزائر تسعى إلى رفع المبادلات التجارية مع الدول الافريقية خاصة مع دخول اتفاقية التبادل الحر القارية حيز التنفيذ، الأمر الذي سيساهم في تعزيز الحركية التجارية بين الدول القارة، حسب البيان.
و أضاف بأن "الرهان اليوم هو إعطاء ديناميكية جديدة للتجارة الخارجية والرفع من قيمة الصادرات خارج المحروقات مع التركيز على تفعيل مجلس رجال الأعمال بين البلدين في أقرب الآجال باستعمال طرق التحاضر المرئي عن بعد".
من جانبه, أبدى السفير التنزاني استعداد بلاده لبرمجة زيارات متبادلة لرجال الأعمال بعد القضاء على وباء فيروس كورونا نهائيا و بحث فرص الشراكة بما يعود بالمنفعة الاقتصادية لكلا البلدين وذلك في إطار سياسة رابح رابح.