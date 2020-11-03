الجزائر/كرواتيا: بحث سبل الدفع بالتعاون بين البلدين في مجال السياحة

الجزائر - تباحث وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، محمد حميدو، اليوم الثلاثاء، مع سفير كرواتيا بالجزائر، إليجا زلاليك، حول سبل الدفع بعلاقات التعاون الثنائي في مجال السياحة والصناعة التقليدية وترقيتها، حسب ما اورده بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال اللقاء "تقييم العلاقات الثنائية في القطاع ودراسة السبل والوسائل الكفيلة بتعزيزها واعطائها دفعا جديدا".

وفي هذا الصدد، أكد الوزير على "أهمية ابرام مشروع بروتوكول التفاهم المعد بين البلدين في المجال السياحي، والذي يحمل في بنوده العديد من المحاور العامة في اطار ترقية الشراكة والتعاون بين البلدين، لاسيما ما تعلق بالسياحة الريفية والمستدامة وتحفيز الاستثمار والتسيير السياحي والفندقي والتكوين وتبادل الخبرات".

ويحمل مشروع البروتكول أيضا تطوير العلاقات في مجال السياحة البحرية، وهذا ما سيساهم --حسب الوزير-- في "فتح آفاق جديدة للشراكة بين المتعاملين والفاعلين في القطاع لكلا البلدين". وأشار السيد حميدو إلى "أهمية التعريف بالمنتوج السياحي الجزائري لاستقطاب السواح الكروات وترقية الوجهة السياحية الجزائرية".

من جهته، أعرب الديبلوماسي الكرواتي عن "استعداده لتكثيف الجهود من أجل ترقية العلاقات بين البلدين وتوسيع وتطوير مجالات التعاون"، مؤكدا على "اهتمام العديد من المستثمرين الكروات المختصين في مجال السياحة البحرية لولوج السوق الجزائرية".

وخلص البيان الى أن الطرفين اتفقا على "أهمية مواصلة العمل والتشاور من أجل ترقية علاقات التعاون والشراكة وكذا مواصلة اللقاءات الثنائية وتكثيف الجهود بما يخدم الطرفين".