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الجزائر تواصل مشاركتها في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إلى غاية 14 نوفمبر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2020 17:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 51 مرات
الجزائر تواصل مشاركتها في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إلى غاية 14 نوفمبر

الجزائر - تواصل الجزائر مشاركتها كعضو ملاحظ، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، في أشغال الدورة 340 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 14 نوفمبر الجاري، حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بيان لوزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي.

و يتناول جدول أعمال وبرنامج اجتماعات هذه الدورة متابعة القرار بشأن إعلان مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل: "مقترحات من أجل إدراج ظروف العمل الآمنة و الصحية" في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ و الحقوق الأساسية في العمل وذلك وفقا لخريطة الطريق الإجرائية التي وافق عليها المجلس في دورته 337، يضيف البيان.

وستتطرق الدورة الحالية الى مسائل أخرى من بينها سياسة و استراتيجية منظمة العمل الدولية بشأن إدماج الأشخاص المعاقين وكذا مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالتحضيرات للمؤتمر العالمي الخامس حول عمالة الأطفال.

و  يعد مجلس إدارة مكتب العمل هيئة ثلاثية تجمع مندوبين وممثلين للحكومات و أرباب العمل و نقابات العمال باعتباره الجهاز التنفيذي الذي يتخذ القرارات المتصلة بسياسة المكتب الدولي للعمل و يحدد أجندة مؤتمر العمل الدولي و يصادق على برنامج وميزانية المنظمة، وفق ذات المصدر.

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الجزائر تواصل مشاركتها في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إلى غاية 14 نوفمبر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2020 17:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 51 مرة   شارك

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