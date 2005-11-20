الجزائر تواصل مشاركتها في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إلى غاية 14 نوفمبر

و يتناول جدول أعمال وبرنامج اجتماعات هذه الدورة متابعة القرار بشأن إعلان مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل: "مقترحات من أجل إدراج ظروف العمل الآمنة و الصحية" في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ و الحقوق الأساسية في العمل وذلك وفقا لخريطة الطريق الإجرائية التي وافق عليها المجلس في دورته 337، يضيف البيان.
وستتطرق الدورة الحالية الى مسائل أخرى من بينها سياسة و استراتيجية منظمة العمل الدولية بشأن إدماج الأشخاص المعاقين وكذا مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالتحضيرات للمؤتمر العالمي الخامس حول عمالة الأطفال.
و يعد مجلس إدارة مكتب العمل هيئة ثلاثية تجمع مندوبين وممثلين للحكومات و أرباب العمل و نقابات العمال باعتباره الجهاز التنفيذي الذي يتخذ القرارات المتصلة بسياسة المكتب الدولي للعمل و يحدد أجندة مؤتمر العمل الدولي و يصادق على برنامج وميزانية المنظمة، وفق ذات المصدر.