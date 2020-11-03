Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

صناعة: بحث تعزيز علاقات التعاون الجزائري–الايطالي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2020 17:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات

الجزائر - استقبل وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الثلاثاء، سفير إيطاليا بالجزائر،  باسكال فيريرا،  الذي أدى له زيارة وداع عقب انتهاء مهامه بالجزائر، حيث تطرق الطرفان الى افاق العلاقات الثنائية خاصة في قطاع الصناعة ، حسب بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر ان "الطرفان قيما واقع العلاقات الثنائية و آفاق التعاون لاسيما في قطاع الصناعة".

 في هذا الإطار، ذكر السيد ايت علي براهم  بمختلف التدابير المتخذة من طرف دائرته الوزارية وكذا بأهم المحاور التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد من أجل دفع الاستثمارات الأجنبية لاسيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية فيما يخص طاقات و تقنيات الإنتاج و خلق مناصب الشغل.

وأضاف الوزير أن" المستثمرين بإمكانهم تكوين نظرة أكثر وضوحا حول النظام القانوني الذي من شأنه ضمان الاستقرار و الشفافية في مناخ الأعمال بالجزائر".

من جانبه، أشاد السفير الإيطالي بمقاربة الوزير "المتناسقة" و"المدروسة" التي تهدف إلى إضفاء الاستقرار على مناخ الأعمال في الجزائر، مبرزا ضرورة تعزيز الشراكة الصناعية بين الجزائر و ايطاليا.

وقال السيد فيريرا أنه" سيتم مطلع العام المقبل بالجزائر، تنظيم منتدى أعمال جزائري-ايطالي لدراسة مشاريع الشراكة، لا سيما في مجالات الصناعات الغذائية، الطاقة المتجددة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

وفي نهاية اللقاء،  قدم السفير تشكراته لوزارة الصناعة على تعاونها وحضورها طيلة فترة مهمته في الجزائر.

وأكد ان "السفير الإيطالي الجديد الى الجزائر سيواصل العمل من أجل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية التي يجب على البلدين الخوض فيها".

كلـمات مفتـاحيــة :
صناعة: بحث تعزيز علاقات التعاون الجزائري–الايطالي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2020 17:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.03

ممثلة البوليساريو بألمانيا تؤكد أن الصحراويين لن يقبلوا باستمرار معاناتهم وتجاهلها من قبل…

20.11.03

الرئيس تبون "يستجيب للعلاج" وحالته الصحية في "تحسن تدريجي"

20.11.03

مشروع قانون المالية 2021: الرسم على استهلاك الوقود عند الحدود سيحد من الخسائر الناجمة عن…

20.11.03

الجزائر إيطاليا: بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي مجال الأشغال العمومية

20.11.03

حركة الوفاق الوطني تثمن "مباركة" الشعب الجزائري لمشروع تعديل الدستور 

20.11.03

صناعة: بحث تعزيز علاقات التعاون الجزائري–الايطالي

الأكثــر قـراءة

20.11.02

الصحافة الصادرة بشرق البلاد تنقل مجريات الاستفتاء بعناوين متباينة

20.11.02

الاستفتاء على تعديل الدستور: 66.80 بالمائة صوتوا لصالح المشروع

20.11.02

تعديل الدستور: نتائج الاستفتاء تعد "تعبيرا حقيقيا وكاملا" لإرادة الشعب

20.11.02

تعديل الدستور: نسبة المشاركة لا تؤثر على نتائج الاستفتاء

20.11.02

أم البواقي: حجز أزيد من 12 كلغ من مادة البارود

20.11.02

الاستفتاء الدستوري موعد أخر مع التاريخ من أجل تشييد جزائر جديدة 