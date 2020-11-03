صناعة: بحث تعزيز علاقات التعاون الجزائري–الايطالي

وأوضح ذات المصدر ان "الطرفان قيما واقع العلاقات الثنائية و آفاق التعاون لاسيما في قطاع الصناعة".
في هذا الإطار، ذكر السيد ايت علي براهم بمختلف التدابير المتخذة من طرف دائرته الوزارية وكذا بأهم المحاور التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد من أجل دفع الاستثمارات الأجنبية لاسيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية فيما يخص طاقات و تقنيات الإنتاج و خلق مناصب الشغل.
وأضاف الوزير أن" المستثمرين بإمكانهم تكوين نظرة أكثر وضوحا حول النظام القانوني الذي من شأنه ضمان الاستقرار و الشفافية في مناخ الأعمال بالجزائر".
من جانبه، أشاد السفير الإيطالي بمقاربة الوزير "المتناسقة" و"المدروسة" التي تهدف إلى إضفاء الاستقرار على مناخ الأعمال في الجزائر، مبرزا ضرورة تعزيز الشراكة الصناعية بين الجزائر و ايطاليا.
وقال السيد فيريرا أنه" سيتم مطلع العام المقبل بالجزائر، تنظيم منتدى أعمال جزائري-ايطالي لدراسة مشاريع الشراكة، لا سيما في مجالات الصناعات الغذائية، الطاقة المتجددة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وفي نهاية اللقاء، قدم السفير تشكراته لوزارة الصناعة على تعاونها وحضورها طيلة فترة مهمته في الجزائر.
وأكد ان "السفير الإيطالي الجديد الى الجزائر سيواصل العمل من أجل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية التي يجب على البلدين الخوض فيها".