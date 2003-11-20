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عطار: الجزائر تدعو إلى الابقاء على سقف الانتاج الحالي خلال الأشهر الاولى ل2021

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2020 15:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 27 مرات
عطار: الجزائر تدعو إلى الابقاء على سقف الانتاج الحالي خلال الأشهر الاولى ل2021

الجزائر - أعلن وزير الطاقة عبد المجيد عطار، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن دعم الجزائر لتمديد تطبيق سقف الانتاج الحالي المتفق عليها في إطار مجموعة "أوبك+" خلال الاشهر الأولى لسنة 2021 وذلك من اجل تفادي هبوط حاد جديد لأسعار الخام.

واوضح السيد عطار في جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشات مشروع قانون المالية ل2021، أن "الجزائر تحاول رفقة دول أخرى من بينها روسيا والسعودية والعراق، اقناع باقي الدول في مجموعة اوبك+ الحفاظ على السقف الحالي للإنتاج لبداية السنة المقبلة".

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كما اعتبر الوزير، وهو أيضا رئيس منظمة "اوبك"، ان الوضع في الاسواق الدولية للنفط "خطير جدا" مشيرا إلى إمكانية هبوط الاسعار مجددا بشكل حاد بفعل الموجة الثانية من جائحة كورونا.

واشار إلى امكانية اتخاذ قرارات خلال الاجتماع المقبل للجنة المتابعة الوزارية المشتركة المقرر في 17 نوفمبر، من شأنها "تشجيع السوق ومنع الاسعار للهبوط تحت 40 دولار".

يذكر أن منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" وحلفائها من الدول المنتجة غير العضو، او ما يعرف بمجموعة "اوبك+"، اتفقوا على تقليص انتاجهم بإجمالي 9،7 مليون برميل يوميا ابتداء من مايو 2020 قبل تخفيفه إلى 7،7 مليون برميل ابتداء من مطلع اغسطس وإلى غاية نهاية العام الجاري ثم إلى 5،8 مليون برميل يوميا من بداية 2021 إلى أبريل 2022.

وسمح هذا الاتفاق لاسعار النفط بالانتعاش لتستقر في حدود 40 دولار للبرميل طيلة الاشهر الماضية الاخيرة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2020 16:10
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عطار: الجزائر تدعو إلى الابقاء على سقف الانتاج الحالي خلال الأشهر الاولى ل2021
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2020 15:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 27 مرة   شارك

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