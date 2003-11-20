Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الاستهلاك الوطني للطاقة يتراجع ب6 بالمائة في الاشهر التسعة الاولى لسنة 2020

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2020 13:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرات
الاستهلاك الوطني للطاقة يتراجع ب6 بالمائة في الاشهر التسعة الاولى لسنة 2020

الجزائر -  انخفض الاستهلاك الوطني للطاقة خلال الاشهر التسعة الاولى لسنة 2020 بنسبة 6 بالمائة على اساس سنوي, بفعل تداعيات جائحة كورونا على الانشطة الاقتصادية, حسبما افاد به اليوم الثلاثاء بالجزائر وزير الطاقة, عبد المجيد عطار.

واوضح السيد عطار خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبيالوطني, في اطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021, انه تم استهلاك ما مقداره 45 مليون طن مكافئ نفط مع اواخر سبتمبر الماضي مما عمس انخفاضا ب6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2019.

وارجع الوزير هذا الانخفاض الى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة وسائل النقل والمواصلات بسبب التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة وباء كوفيد-19.

اقرا ايضا: اقتصاد الطاقة : ضرورة اعتماد نمط جديد للاستهلاك

في مقابل ذلك, سجل انتاج المحروقات انخفاضا ب10 بالمائة في الفترة بين يناير وسبتمبر 2020 مقارنة بالفترة المناظرة من 2019 ليصل الى حدود 103 مليون طن مكافئ نفط.اما انتاج الكهرباء فقد بلغ ازيد من 50420 جيغاواط/ساعة بنهاية اغسطس الماضي وهو ما مثل تراجعا ب4 بالمائة مقارنة مع انتاج ذات الفترة من السنة الماضية.

           

مداخيل المحروقات تبلغ 6ر14مليار دولار حتى نهاية سبتمبر

 

وبخصوص مداخيل الدولة من صادرات المحروقات خلال الاشهر التسعة الاولى ل2020 أوضح السيد عطار أنها تراجعت  ب41 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة حيث بلغت نهاية سبتمبر الماضي 14,6 مليار دولار مقابل 25 مليار في سبتمبر 2019.

ويرجع هذا الانخفاض, يضيف الوزير,  من جهة الى تقلص حجم الصادرات بـ 14 بالمائة ومن جهة اخرى الى تدهور اسعار النفط حيث وصلت الى حدود 41 دولار للبرميل نهاية سبتمبر مقابل 65 دولار في نفس الفترة من 2019 اي بفارق 24 دولار للبرميل.

وأدت هذه الوضعية الى هبوط مداخيل الجباية البترولية بنهاية سبتمبر بنسبة 31 بالمائة لتصل الى 1.441 مليار دج, حسب السيد عطار الذي لفت في  هذا الصدد الى ان هذا المبلغ يمثل 103 بالمائة من الجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 (1.395 مليار دج).

وفي هذا الاطار, اكد الوزير انه بالرغم من شبه الاستقرار الذي تعرفه اسعار النفط في الاشهر الاخيرة بالفعل مساعي الدول المنتجة ضمن مجموعة "اوبك +" الا ان المنتجين لا يخفون تخوفهم من موجة ثانية قوية لوباء كورونا قد تؤدي الى تباطؤ في النمو وبالتالي تباطؤ الطلب على النفط اكثر مما هو متوقع (9 مليون برميل يوميا).

كلـمات مفتـاحيــة :
الاستهلاك الوطني للطاقة يتراجع ب6 بالمائة في الاشهر التسعة الاولى لسنة 2020
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2020 13:02     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.03

الحكم ب12 سنة سجنا نافذا على علي حداد و 8 سنوات لكل من أويحيى وسلال  

20.11.03

تنس الطاولة: الموسم الجديد سيكون استثنائيا وقصيرا

20.11.03

حوادث المرور: وفاة 42 شخصا وإصابة 1217 آخرين خلال أسبوع

20.11.03

ليبيا: تواصل جلسات المفاوضات العسكرية الليبية في غدامس

20.11.03

استئناف محاكمة رجل الأعمال طحكوت بالاستماع الى مسؤولين سابقين

20.11.03

طورا المتوسط والثانوي: أكثر من 4 ملايين تلميذ يلتحقون غدا الأربعاء بمقاعد الدراسة

الأكثــر قـراءة

20.11.02

الاستفتاء على تعديل الدستور: 66.80 بالمائة صوتوا لصالح المشروع

20.11.02

تعديل الدستور: نتائج الاستفتاء تعد "تعبيرا حقيقيا وكاملا" لإرادة الشعب

20.11.02

تعديل الدستور: نسبة المشاركة لا تؤثر على نتائج الاستفتاء

20.11.02

الصحافة الصادرة بشرق البلاد تنقل مجريات الاستفتاء بعناوين متباينة

20.11.02

أم البواقي: حجز أزيد من 12 كلغ من مادة البارود

20.11.02

الاستفتاء الدستوري موعد أخر مع التاريخ من أجل تشييد جزائر جديدة 