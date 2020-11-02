فرع البطاطا: ضبط السوق والتصدير من بين أهم أهداف خارطة الطريق القطاعية

الجزائر - حددت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية عدة أهداف في فرع البطاطا للفترة 2020-2024 لاسيما ضبط السوق و التصدير، حسبما أشار اليه بيان لذات الوزارة اليوم الاثنين.

وأكدت الوزارة ان خارطة الطريق الخاصة بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية للفترة 2020-2024 تولي "أهمية خاصة" لفرع البطاطا بالنظر الى أهميته الاجتماعية والاقتصادية وللطاقات التي تزخر بها والتي تأهلها لاستبدال الواردات.

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وأوضح المصدر إن فرع البطاطا، على اساس انتاج سنوي يقدر ب 5ر4 مليون طن منها أكثر من 350000 طن من البذور، يمنح معامل استهلاك يقدر ب 100 الى 110 كلغ للفرد سنويا فضلا عن استحداثه لأزيد من 60.000 منصب عمل مباشر.

و بهدف ترشيد النفقات العمومية و تقليص الواردات، حددت خارطة الطريقة كهدف لها تجزئة الانتاج بشكل يضمن ضبط السوق وتموين وحدات التحويل والتصدير حسب نفس الوثيقة.

كما يتعلق الأمر أيضا ب "تحديد وارادات البذور فقط لحاجيات برنامج التكثيف للأنواع المحمية"، يضيف بيان الوزارة.

من جهة أخرى، ذكر المصدر بأن البذور المنتجة محليا تغطي ما معدله 80 بالمئة من حاجيات مختلف برامج الغرس فيما تتم تكملة الباقي بالاستيراد .

و تأخذ هذه الأهداف في الحسبان "الامكانيات الواسعة" لتطوير هذه الزراعة الاستراتيجية التي تقدر مساحتها 150000 هكتار على غرار تنوع المناخ الذي يسمح بتحقيق انتاج على مدار السنة، والتنوع والتنظيم المهني الموجود، فضلا عن تعبئة وسائل تمويل.

كما أشارت الوزارة إلى تنظيم عدة اجتماعات عرفت مشاركة اطارات القطاع والمجلس الوطني المهني المشترك لهذا الفرع وغرف الفلاحة و المعاهد التقنية المعنية، منذ شهر سبتمبر الماضي لمناقشة التطبيق الفعلي لخارطة الطريق لاسيما فيما يتعلق بتخفيض وارادت بذور البطاطا لسنة 2020-2021 وتحيين الالتزامات المضاعفة حول برنامج انتاج البذور محليا.