جريدة "الشعب" تصدر مجلة اقتصادية شهرية 

الجزائر - تعززت الساحة الاعلامية بإصدار جديد يتمثل في مجلة شهرية مخصصة تحمل عنوان "الشعب الاقتصادي" تصدرها يومية "الشعب"، تضمنت في عددها الأول عدة مواضيع وحوارات مع وزراء ومسؤولي مؤسسات صناعية ومالية الى جانب مساهمات ودراسات تتعلق بالواقع الاقتصادي الوطني والدولي الراهن.

واعتبر المدير العام مسؤول النشر، مصطفى هميسي، في الافتتاحية ان مبادرة مؤسسة "الشعب" لإصدار مجلة اقتصادية شهرية ناطقة بالعربية تهدف الى "توفير فضاء إعلامي متخصص للنقاش و الجدل في المسائل الاقتصادية"، مبرزا ان "عالم اليوم تطغى فيه المسائل الاقتصادية وصار التحكم في الاقتصاد بجميع ابعاده مسالة حيوية استراتيجية وهي التي تصنع قوة الامم و الدول".

وفي هذا الاطار تطمح مؤسسة "الشعب" من خلال هذا الاصدار الجديد، يضيف السيد هميسي، الى المساهمة في توفير فضاءات اعلامية تتكيف مع مستجدات الطلب الاعلامي المتنوع خاصة في الميدان الاقتصادي.

ومن بين المواضيع التي تضمنها العدد الأول، نجد موضوع حول "ورشات الجزائر الجديدة" التي اطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للنهوض بالاقتصاد الوطني تحت عنوان "معركة التغيير انطلقت".

وأبرز صاحب المقال، أن معركة التغيير قد انطلقت على مستوى مختلف القطاعات الفاعلة منذ مطلع العام الجاري من اجل تجسيد برامج و مشاريع تنموية ضمن مقاربة مرنة تراعي التغيرات الوضع الاقتصادي و كذا الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا.

كما خصص العدد حوار مطول لوزير الصناعة فرحات آيت علي براهم كشف من خلاله عن معالم الاستثمار في قطاع الصناعة وكذلك الاستراتيجية التي اعتمدها الوزارة من اجل تشجيع المشاريع التحويلية للمواد الخام و تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

كما تضمن العدد مقابلة مع الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات المعدنية والحديدية (ايميتال) السيد طارق بوسلامة الذي تحدث عن الخطة التي يعول عليها مركب الحجار للحديد و الصلب في اعادة بعثه على قاعدة متينة من شانها المساهمة في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للبلاد.

وتطرقت المجلة ايضا الى ملف الصحة في ظل جائحة كورونا بحيث فتحت صفحاتها لحوار حصري مع وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد و الدكتورة فطوم اقاسم الرئيسة المديرة العامة لمجمع "صيدال".

وتضمن العدد ايضا موضوعا تحت عنوان " استئصال جائحة الفساد .. مهمة مستمرة " حيث ابرز صاحب المقال جهود الدولة لمكافحة الفساد الذي استفحل في مفاصل الدولة خلال العقدين الماضيين و الامكانيات المسخرة لإنجاح هذا المسعى استجابة لمطالب الشعب.

كما عادت المجلة في موضوع تحت عنوان " الذاكرة .. مناعة الاجيال " للحديث عن استرجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية وهي العملية التي تزامنت و الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 58 لعيد الاستقلال و الشباب.

وحمل العدد ايضا الكثير من المقالات و المساهمات لأساتذة و مختصين تطرقوا على سبيل المثال الى تحديات الاقتصادية للجزائر لمواجهة مخلفات ازمة كورونا و واقع و افاق الشركات الناشئة و الاستثمار في راس المال البشري و التوجه الى الاقتصاد المعرفي و الرقمي و كذا ملف حول الصيرفة الاسلامية.