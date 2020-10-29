حرائق الغابات: وزارة الفلاحة تضع حصيلة للتعويضات

الجزائر - أعدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الحصيلة النهائية للتعويضات العينية من اجل السماح للفلاحين والمربين ببعث نشاطاتهم وإعادة تشكيل أصول إنتاجهم بسرعة، حسبما أفاد به يوم الخميس بيان للوزارة.

و أضاف ذات المصدر، انه بعد الانتهاء من التحقيق في الأضرار التي لحقت بالمهنيين في القطاع الفلاحي بسبب حرائق الغابات التي اندلعت الصيف الماضي، فان حصيلة التعويضات تخص 6670 خلية نحل كاملة و 3 أبقار حلوب و 10 ثيران و 17 من الأغنام و 8000 دجاجة بياضة و 8200 كتكوت و 21440 دجاجة اللحم، وإعادة تأهيل 14 مبنى لتربية الدواجن مبنية و 32 بيت بلاستيكي للدواجن.

إقرأ أيضا: مخاطر كبرى: دعوة إلى التنفيذ الصارم للقانون

و أكد بيان الوزارة أن التعويض يشمل 293 ألف شجرة زيتون و 6460 شجرة كرز و 14 ألف كرمة و 137 ألف شجرة مثمرة أخرى.

وللتكفل بهذا الوضع، أصدرت الوزارة قرارًا بالتمويل موجهًا لكل من محافظي الغابات ومديريات المصالح الفلاحية، بالتنسيق مع الولاة.

و يأتي هذا المسعى تطبيقا للتعليمات التي أصدرها الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقد في 5 أغسطس المنصرم، والذي خصص لدراسة السبل و الوسائل الكفيلة بتعويض الأشخاص المتضررين من حرائق الغابات، فضلا عن الوسائل المسخرة لمواجهة هذه الظاهرة.

و ذكرت الوزارة بأنه تم تنصيب لجنة يقظة وتقييم أضرار حرائق الغابات، برئاسة الوزير الأول، في 30 يوليو الاخير.