وقود : الجزائر تحوز على امكانيات لتحويل 500 ألف مركبة نحو "سيرغاز" سنويا

و أوضح ذات المصدر أن نسبة تحويل مركبات الحظيرة الوطنية نحو وقود "سير غاز" لا تتجاوز حاليا 15 بالمائة, في وقت "تتوفر مراكز و ورشات التحويل الموزعة عبر مختلف ولايات القطر الوطني و قدرها نحو 650 مركز على قدرات لتحويل 500 ألف مركبة سنويا" ، مضيفا أنه بغضون العام المنصرم "تم تحويل 100 مركبة نحو نظام التشغيل بهذا الوقود النظيف".
و ثمن الاتحاد مسعى الحكومة التي حددت هدف تحويل نحو 200 ألف مركبة نحو "سير غاز" خلال العام المقبل , لكنه شدد على ضرورة دعم مرافقة هذا المشروع على جميع الاصعدة , حيث سيسمح لخزينة الدولة باقتصاد أموال كبيرة ناجمة عن دعم الوقود الكلاسيكي (البزين).
و تابع الاتحاد يقول " نجاح المشروع يترجم وعي و ثقافة المواطن ازاء هذه الثروة الوطنية الخضراء " داعيا الى تكثيف المبادرات الرامية للإبراز منافع استعمال الغاز كوقود على البيئة و ايضا على "نفقات العائلة الجزائرية التي ستقتصد في ميزانيتها ما بين 200 ألف الى 280 ألف دينار سنويا " تمثل الفارق المالي بين البنزين الكلاسيكي و غاز البترول المميع-وقود (جي بي آل).
الوصول إلى 70 بالمائة من المحطات الموزعة لسيرغاز خلال ال 5 سنوات المقبلة
و اضاف البيان أن "استحداث وزارة الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة يكشف جليا إلحاح و عزم الحكومة على تحقيق الانتقال نحو الطاقات الخضراء" لكنه اشار الى ضرورة مساهمة كل القطاعات ذات الصلة بهذا المجال لإنجاح مشروع التحول نحو هذه الطاقات الصديقة للبيئة .
و يعتزم الاتحاد -يضيف البيان- رفع العديد من المقترحات العملية إلى وزارة الإنتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة بخصوص"مشروع تحويل 200 ألف سيارة سنة 2021" و يدعو بهذه المناسبة الى تنظيم لقاء مع كل الجهات المعنية و المؤثرة في المشروع لازالة كل العوائق التي تعترضه .