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تجارة: ضرورة الالتزام بنظام المداومة الخاص بالأعياد والعطل الوطنية

  أدرج يـوم : الخميس, 29 تشرين1/أكتوير 2020 13:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرات
تجارة: ضرورة الالتزام بنظام المداومة الخاص بالأعياد والعطل الوطنية

الجزائر - شدد وزير التجارة،  كمال رزيق، خلال لقاءين منفصلين جمعه بممثلي تنظيمين للتجار والحرفيين الجزائريين على ضرورة الالتزام بنظام المداومة خلال مناسبتي المولد النبوي الشريف والفاتح من نوفمبر، لضمان تموين المواطنين بمختلف السلع الاستهلاكية، حسب ما افاد به بيان للوزارة.

وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة على حسابها الرسمي " فايسبوك" أن السيد رزيق أكد خلال اللقاءين المنفصلين اللذين جمعه (أمس الاربعاء) بكل من الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين، حزاب بن شهرة وممثلي الاتحاد في جل ولايات الوطن وكذا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بلنوار  على "ضرورة الالتزام بنظام المداومة الخاص بالأعياد والعطل الوطنية خاصة أن الشعب الجزائري سيحتفي مناسبتين على التوالي المولد النبوي الشريف اليوم الخميس والفاتح من نوفمبر الأحد المقبل".

وفي سياق ذي صلة،  شدد السيد رزيق على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية التي من شأنها حصر و مكافحة تفشي وباء فيروس كوفيد-19.

و في الاخير، أشاد الوزير" بالدور البالغ الاهمية الذي يؤديه التجار وكل الشركاء المهنيين في هذا الظرف الصحي الخاص".

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تجارة: ضرورة الالتزام بنظام المداومة الخاص بالأعياد والعطل الوطنية
  أدرج يـوم : الخميس, 29 تشرين1/أكتوير 2020 13:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرة   شارك

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