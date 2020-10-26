الشروع في تصدير 40 ألف طن من الكلنكر نحو دولة الدومينيكان

سطيف - شرع يوم الأربعاء بسطيف في تصدير شحنة جديدة تقدر ب 40 ألف طن من مادة الإسمنت الخام (الكلنكر) المنتجة بشركة الإسمنت لعين الكبيرة ( شمال سطيف) التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا) نحو دولة الدومينيكان بأمريكا الجنوبية.

وفي تصريح لوأج على هامش انطلاق العملية أوضح المكلف بالإعلام و الاتصال بهذه الشركة السيد لخميسي رحال أن " هذه الأخيرة تندرج في إطار السعي إلى الوصول نحو أسواق جديدة بعد ما تم تسويق هذه المادة الأولية الأساسية في إنتاج مادة الاسمنت إلى عديد الدول الأفريقية و الأمريكية على غرار السينغال و كوت ديفوار و غينيا و البيرو و البرازيل" .

وحسب السيد رحال فقد ساهمت شركة الإسمنت لعين الكبيرة "بشكل كبير " في مجال تصدير منتجات المجمع حيث تمكنت منذ بداية السنة الجارية و إلى غاية أواخر شهر أكتوبر الجاري من تصدير كمية تناهز 550 ألف طن من مادة الكلنكر وذلك عبر دول أفريقيا و أمريكا الجنوبية المذكورة .

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كما يتوقع أن تصل الكمية المصدرة من مادة الإسمنت الخام (الكلنكر) المنتجة بشركة الإسمنت بعين الكبيرة إلى غاية نهاية السنة الجارية حدود 750 ألف طن وفقا لما أضافه المكلف بالإعلام و الاتصال بذات الشركة.

وترتكز السياسة المسطرة من طرف شركة الإسمنت بعين الكبيرة -حسب السيد رحال - على تصدير منتجاتها إلى الخارج ، مشيرا إلى أن هذه العملية تهدف إلى تنويع المداخيل خارج المحروقات و تشجيع المنتوج المحلي على التموقع في الأسواق الخارجية.

يذكر بأن مصنع الإسمنت بعين الكبيرة يقوم سنويا بإنتاج 3 مليون طن من الإسمنت مما يجعله من بين أهم وأنجح المؤسسات العمومية في مجال صناعة الاسمنت على المستوى الوطني.