سوناطراك: الإعانات الممنوحة مؤخرا تعكس الالتزام المجتمعاتي للمجمع

الجزائر - أكد مدير الاتصال لسوناطراك منير صخري يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن العمليات الأخيرة ذات الطابع الاجتماعي التي قام بها المجمع تندرج في إطار عمل شامل و دائم يعكس الالتزام المجتمعاتي للشركة الوطنية للمحروقات.

و في تصريح لوأج تطرق السيد صخري الى الإعانات الممنوحة في اطار الدخول الاجتماعي للسنة الجارية للتلاميذ المتمدرسين في مناطق الظل مضيفا أن هذه العملية تندرج في اطار شامل لدعم قطاع التربية والصحة والثقافة والرياضة وحماية التراث.

في ذات السياق, صرح نفس المسؤول يقول "كعملية نموذجية قام مجمع سوناطراك باقتناء 500 لوحة الكترونية لفائدة وزارة التربية الوطنية ستوجه للمدارس الواقعة بالمناطق المعزولة أو ما يسمى بمناطق الظل".

كما أشار ممثل سوناطراك الى أنه "في هذا الإطار منح مجمع سوناطراك 500 لوحة الكترونية و عتاد خاص بالاعلام الآلي لوزارة التربية الوطنية بهدف تجهيز المدارس النموذجية التي ستحددها الوزارة الوصية على مستوى مناطق الظل", مضيفا أنه من خلال هذه العملية النموذجية, سيستفيد تلاميذ المدارس المستهدفة من وسائل عصرية تسهل عليهم متابعة الدروس و تسمح لهم بتخفيف ثقل محافظهم على حد قوله.

و أردف قائلا "يتعلق الأمر بعملية نموذجية أطلقتها وزارة التربية الوطنية وقد استجابت سوناطراك لذلك كعادتها كلما يتعلق الأمر بقضايا وطنية ".

و تجسيدا لسياسته التضامنية مع مناطق الظل, شرع المجمع العمومي أيضا في وضع سخانات مياه شمسية وتجهيز قاعات للاعلام الآلي مع الربط بشبكة الانترنيت على مستوى عدة مؤسسات تعليمية ببلديات الدبداب في ايليزي ( 5 ابتدائيان و 3 متوسطات و ثانوية واحدة) و أم الطيور بالوادي ( ابتدائيتين اثنتين و متوسطة) .

و قد أعطى الرئيس المدير العام للمجمع توفيق حكار توجيهات واضحة حتى تتجسد المسؤولية المجتمعاتية للمؤسسة من خلال أعمال ملموسة" مضيفا أن "المرافقة التي حققتها سوناطراك على مستوى مختلف قطاعات المجتمع لا تزال مستمرة فهي ليست مؤقتة ولا موسمية".

كما ذكر بالهبات العديدة التي قدمها المجمع منذ ظهور وباء كوفيد-19 لدى عدة مؤسسات صحية وطنية من خلال تزويدها بمواد تطهير والوقاية من انتشار هذه الجائحة.