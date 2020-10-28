بعث النشاط بالمؤسسة الوطنية (جي تي أش) "ضروري للمحافظة على مناصب العمل و وسائل الإنتاج

عنابة - أكد وزير الموارد المائية أرزقي براقي مساء يوم الاثنين بعنابة بأن إعادة تأهيل وبعث النشاط بالمؤسسة الوطنية للإنجاز العام لأشغال الري (جي تي أش) بعنابة "ضروري للمحافظة على مناصب الشغل و وسائل الإنتاج".

وأضاف الوزير في لقاء جمعه بعمال المؤسسة من إطارات مسيرة وشريك اجتماعي نظم بمقر ذات المؤسسة وذلك في إطار زيارة عملشرع فيها اليوم إلى ولاية عنابة بأن المؤسسة الوطنية (جي تي أش) التي تشغل 1800 عامل لها من العتاد و وسائل العمل والخبرة التقنية في مجال الأشغال الكبرى للري الذي "يؤهلها لإعادة بعث نشاطها وتثمينه".

وأكد في هذا السياق بأن وضعية المؤسسة "خضعت لتشخيص وتدقيق مالي وتسييري لتحديد أطر ومجالات التدخل لإعادة تأهيلها في أقرب الآجال الممكنة" .

ودعا الوزير بالمناسبة الإطارات المسيرة وعمال المؤسسة إلى التجاوب مع برنامج إعادة تأهيل المؤسسة من خلال الاحترام الصارم لمبادئ الحكامة في التسيير والمانجمنت بهدف التخفيف من أعباء المؤسسة مؤكدا بأن السلطات العمومية "ستعمل على توفير المرافقة التقنية والدعم المادي الضروري للمؤسسة".

وألح أيضا على أهمية الاعتماد على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية لتفادي أخطاء الماضي و الانطلاق بفعالية مجددا في النشاط .

وتعاني المؤسسة العمومية للإنجاز العام لأشغال الري (جي تي أش) منذ شهور من غياب مخططات أعباء الشيء الذي شل نشاطات الإنجاز بالمؤسسة وتسبب في تراكم ديونها إلى درجة عجزها على تغطية أجور العمال بصفة منتظمة، حسب ما ورد في الشروحات التي قدمت خلال هذا اللقاء بشأن وضعية المؤسسة.

وكان وزير الموارد المائية قد تفقد خلال زيارته لولاية عنابة مشروع السد الواقي من الفيضانات الجاري إنجازه بمنطقة "بوحديد" بمدينة عنابة بطاقة استيعاب لمياه الأمطار والسيول تصل إلى 750 ألف متر مكعب.

وخلال معاينته لأشغال إنجاز هذا المشروع المهيكل الموجه لحماية مدينة عنابة والمناطق المجاورة من خطر الفيضانات، أكد الوزير على أهمية استغلال مياه هذه المنشأة التي تطلبت غلافا ماليا يفوق 5 مليار دج لاستغلال مياه السد في مجال مكافحة حرائق الغابات وذلك من خلال إبرام اتفاقية مع جهاز الحماية المدنية بالإضافة إلى استغلال مياه هذا السد لدعم التموين بمياه الشرب لفائدة سكان المناطق المجاورة .

كما قدم الوزير توجيهات تقضي باستغلال الفضاءات المحاذية لهذا السد الذي من المتوقع استلامه "شهر مايو 2022" لخلق نشاطات ترفيهية واستجمامية تستغل من طرف مؤسسات الشباب .

كما تتبع الوزير بموقع مشروع السد الواقي من الفيضانات شروحا حول المشاريع الموجهة لتأمين ولاية عنابة في مجال التموين بالمياه الصالحة للشرب وترقية نظام التوزيع، حيث أكد بأن جهود قطاعه موجهة لتوفير مياه الشرب وتحسين نظام توزيعها عبر مختلف البلديات.

و سيواصل وزير الموارد المائية زيارته إلى ولاية عنابة يوم غد الأربعاء بإشرافه على لقاء مع ممثلي المجتمع المدني بقصر الثقافة محمد بوضياف يندرج في إطار الحملة الاستفتائية حول مشروع التعديل الدستوري المعروض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر المقبل.