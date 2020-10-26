الأمن الطاقوي مضمون إلى غاية آفاق 2040-2050

وأبرز الوزير عطار في تصريح إعلامي على هامش زيارة العمل و التفقد التي قادته إلى ولاية عين تموشنت أن"الإحتياطات المؤكدة في تراجع لكن هنالك إمكانيات أخرى و هو الأمر الذي دفعنا إلى سن قانون جديد للمحروقات و نحن بصدد إعداد النصوص التطبيقية لتشجيع الشراكة و تعويض الإحتياطي".
وأوضح في ذات الصدد وزير الطاقة " الأولويات تقدم للإستهلاك الداخلي و هذا أمر لا يناقش و الأمن الطاقوي مضمون إلى غاية آفاق 2040 أو 2050 من خلال الإحتياط الموجود و سنواصل التصدير لأن إقتصاد البلاد بحاجة لمداخيل البترول على الأقل لمدة 10سنوات".
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وأكد عطار على ضرورة" تجسيد التحول الطاقوي إذ يجب تفعيل الطاقات المتجددة و هذا أمر مهم فلابد من تطوير الطاقة الشمسية و طاقات الرياح وغيرها من أنواع الطاقات المتجددة و السهر على الترشيد الطاقوي حيث سيسمح كل هذا بإقتصاد الموارد غير المتجددة و حفظها للأجيال المستقبلية و تأمين الأمن الطاقوي من خلال مزيج طاقوي بين الطاقات غير متجددة (البترول و الغاز) والطاقات المتجددة".