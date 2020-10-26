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رزيق : ضرورة تطبيق المحاسبة التحليلية في المؤسسات لضمان الدخول للسوق الأجنبية

  أدرج يـوم : الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 21:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرات

البليدة - أكد وزير التجارة, كمال رزيق, يوم الاثنين بالبليدة على ضرورة تطبيق المحاسبة التحليلية في المؤسسات الإقتصادية والصناعية بهدف ضمان الدخول للسوق الأجنبية.

وقال السيد رزيق مخاطبا مدير إحدى المؤسسات المختصة في إنتاج الحلويات بالمنطقة الصناعية ب"بن بولعيد" بالبليدة والتي خصها بزيارة عمل أنه "يتوجب على كافة المؤسسات اعتماد وتطبيق المحاسبة التحليلية من أجل التحكم في تكلفة الإنتاج غير المباشرة و بالتالي التأثير على الأسعار وضمان رهان المنافسة مما يفتح أبواب السوق الأجنبية".

و شدد وزير التجارة على "ضرورة تخصيص نسبة معينة من الإنتاج للتصدير لضمان مكانة في السوق الإفريقية على الأقل خاصة مع تفعيل قريبا منطقة التبادل الإفريقي الحرة والتي تم المصادقة عليها من طرف البرلمان بغرفتيه وتنتظر التوقيع عليها من طرف رئيس الجمهورية".

وأشار ذات المسؤول إلى أنه "بتخصيص حصة من الإنتاج للتصدير سنتمكن من ضمان السوق الافريقية", لافتا إلى أن "ضرورة إستهداف 53 دولة إفريقية" حتى لا نضيع السوق الافريقية مثلما حدث مع السوق العربية والأوروبية."

ولفت إلى أن السوق الافريقية "سوق هامة لأنها تشمل 2ر1 مليار مستهلك و2.500 مليار دولار كناتج داخلي خام وفضاء تجاري تتداول فيه أكثر من 3.000 دولار ولهذا يتوجب تغيير الذهنيات والتفكير فيها خصوصا وأن الجزائر تقع في موقع إستراتيجي يمكنها من التصدير عبر المعابر الحدودية الجنوبية بالإضافة إلى الطائرات والحاويات.

وقال أنه ليس بالضرورة تحقيق فائض في الإنتاج حتى نتمكن من التصدير بل يجب تخصيص ما لا يقل عن 20 بالمائة من الإنتاج للسوق الأجنبية.    وذكر أن "كل الوزارات المعنية بالقطاع التجاري والصناعي ستدعم المستثمرين لكنها لا تستطيع القيام بالمنافسة في الخارج بدلكم? كما سنرافقكم ونقدم لكم التحفيزات لكن عليكم بذل مجهود وتقديم منتوج قابل للمنافسة".

وكشف أن الحكومة بصدد إعداد سياسة خاصة بالعقار الصناعي وسيتم تنفيذها من طرف الولاة فور إستكمالها بشكل نهائي.

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رزيق : ضرورة تطبيق المحاسبة التحليلية في المؤسسات لضمان الدخول للسوق الأجنبية
  أدرج يـوم : الإثنين, 26 تشرين1/أكتوير 2020 21:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرة   شارك

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