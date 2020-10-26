محاجر: مجمع الاسمنت "جيكا" يشرع في نشاطات استغلال وتحويل الرخام

الجزائر- شرع المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا) في نشاط استغلال وتحويل الرخام و ذلك بعد استحواذه على و حدة و محجرة بولاية قالمة كانتا مملوكتين سابقا للمؤسسة الوطنية للرخام, مما سيسمح بتلبية الطلب الوطني والتصدير, حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان للمجمع العمومي.

وبعد استحواذه على وحدة قالمة ومحجرة الأونيكس بماهونة سنة 2018 , فانه و"بالإضافة إلى نشاطات انتاج الحصى والخرسانة الجاهزة للاستعمال, سيكون من الآن فصاعدا بمقدور شركة الحصى للشرق التابعة لمجمع "جيكا" , إنتاج عدة أنواع ذات جودة من الرخام، بغية تلبية الطلب الوطني والتصدير نحو مختلف الأسواق الخارجية", يضيف ذات المصدر.

واشار المجمع العمومي الى أن " تحويل وحدة الرخام لماهونة بولاية قالمة ,التي كانت تعاني من صعوبات مالية, قد سمح كذلك بالحفاظ على 97 منصب شغل".

إقرأ أيضا : صناعة الإسمنت: وضع حل جديد لمراقبة و تشخيص تصفيف الأفران

كما اوضح ان المخطط الاستثماري المتعلق بهذا النشاط الجديد سيسمح بتزويد محجرة الأونيكس بقالمة بتجهيزات عصرية من أجل استغلال رواسب الرخام وكذا إعادة تأهيل وسائل الإنتاج الموجودة لتحويل الرخام على مستوى الوحدة. و سيسمح بعث هذا النشاط باستحداث العديد من مناصب الشغل على المدى القصير.

في سياق ذي صلة, اكد مجمع جيكا على عمله على تجنيد كل الوسائل البشرية والمادية من أجل المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني والصادرات خارج قطاع المحروقات.

تقنية جديدة لتصفيف الأفران دون اللجوء للخبرة الأجنبية

من جهة اخرى, قام مجمع جيكا عبر فرعه "شركة الصيانة للشرق" بوضع حيز الخدمة تقنية جديدة للمراقبة والتشخيص موجهة للمتعاملين الوطنيين في قطاع صناعة الإسمنت و تخص تفتيش تصفيف أفران مصانع الإسمنت.

و اوضح المجمع ان هذه الخدمة, التي كانت توكل للخبراء الأجانب وبكلفة تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف أورو لكل عملية, ستسمح للجزائر التي تحوز حاليا على 30 خط إنتاج للإسمنت تابعة لمصانع عمومية وخاصة باقتصاد اموال كبيرة بالعملة الصعبة.

وينصح باستخدام تقنية تفتيش تصفيف الأفران، مرة واحدة في السنة على الأقل في حال لم يسجل الفرن أية أعطال خطيرة.

إقرأ أيضا : مجوعة "جيكا" أول منتج للاسمنت النفطي في إفريقيا

كما جاء في البيان ان التحكم بهذه التقنية وهي الأولى من نوعها في الجزائر, سمح لمهندسي شركة الصيانة للشرق بتصفيف فرن تابع لمصنع الإسمنت بعين الكبيرة (سطيف) ,حيث كللت العملية بالنجاح بعد إصلاح الأعطال في ظرف لا يتعدى 15 يوما دون توقيف نشاط المصنع.

يذكر ان مجمع "جيكا" ,الذي يعد رائد صناعة الإسمنت بالجزائر, يضم 23 فرعا متخصصا في عدة نشاطات منها إنتاج وتسويق الإسمنت والخرسانة الجاهزة للاستعمال والحصى والتركيب والصيانة الصناعية والمرافقة التقنية والتكوين.