لقاءات جهوية للتعريف بالمرسوم التنفيذي الجديد حول تنظيم التعاونيات الفلاحية

الجزائر - تنظم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لقاءات جهوية في عدة ولايات عبر الوطن حول موضوع "إحياء التعاونية الفلاحية" وذلك بهدف عرض أهم التعديلات التي جاء بها المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بالقواعد المطبقة على التعاونيات الفلاحية، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان للوزارة.

وسيتم خلال هذه اللقاءات الجهوية - يبرز ذات المصدر- عرض أهم التعديلات التي جاءت في المرسوم التنفيذي الجديد المؤرخ في 29 سبتمبر 2020 الذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي المؤرخ في 1996 وذلك للتعريف أكثر بمحتوى هذا النص التنظيمي الجديد الذي تضمن تسهيلات ادارية عديدة تخص إنشاء و تسيير التعاونيات الفلاحية.

وستنظم هذه اللقاءات الجهوية التي يشرف عليها مؤطرين من قطاع الفلاحة بالتنسيق مع الادارات المحلية بالاشتراك مع الفاعلين و الغرفة الوطنية للفلاحة والمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي وفق رزنامة تمتد الى غاية 30 من الشهر الداخل.

وستكون البداية من ولاية قسنطينة (27 اكتوبر) و باتنة (28 أكتوبر) و بومرداس (5 نوفمبر) و الجلفة (11 نوفمبر) و وهران (17 نوفمبر) و ورقلة (23 نوفمبر) و بشار (30 نوفمبر).

وأشار البيان ان هذا المرسوم يأتي في "إطار تطبيق خارطة طريق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية لاسيما فيما يخص تنظيم المهنيين وكذا تحرير القطاع من القيود البيروقراطية".

وجاء أيضا من اجل تذليل الاجراءات الادارية التي اصبحت تشكل عائقا في منح الاعتماد للتعاونيات الفلاحية وذلك تلبية للانشغالات والمطالب التي عبر عنها مهني القطاع.