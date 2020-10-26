وزير العمل يؤكد على ضرورة مواصلة عملية الإدماج المهني للشباب بإشراك كافة القطاعات

الجزائر - أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، على ضرورة مواصلة عملية الإدماج المهني للشباب في إطار "مقاربة تتعاضد فيها جهود كل القطاعات المعنية"، حسب ما أفاد به يوم الاثنين، بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن السيد جعبوب شدد خلال ترأسه أمس الأحد، اجتماعا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة ملف إدماج الشباب العاملين في إطار جهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الادماج المهني لحاملي الشهادات، على "ضرورة مواصلة متابعة عملية الإدماج في إطار مقاربة تتعاضد فيها جهود كل القطاعات المعنية"، مجددا التزامه ب"العمل مع كافة الأطراف المعنية لتذليل كافة الصعوبات، التي تعترض هذا الملف".

وأضاف أن "الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو البحث مع كافة القطاعات المعنية عن الحلول والآليات التي ستمكن من الإسراع في وتيرة ادماج الشباب المعني".

وفي الختام، أكد الوزير أنه سيواصل "متابعة هذا الملف حتى تنفيذه كاملا، مهما كانت الصعوبات التي قد تعترضه"، مبرزا "وجوب تحقيق الأهداف المسطرة من هذا البرنامج الوطني" مع الإشارة إلى "التباين الكبير الملاحظ في هذه العملية بين القطاعات"، مما يستدعي --كما قال-- "تدارك التأخر الملاحظ لدى البعض منها".

وأشار البيان إلى أن عملية الإدماج "تتم وفقا لمعايير موضوعية وشفافة، حسب الأقدمية في الجهاز، وذلك في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر2019 التضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات".