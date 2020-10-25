القرض الشعبي الجزائري : إطلاق تسعة منتجات للصيرفة الإسلامية

الجزائر - شرع البنك الشعبي الجزائري، يوم الأحد، في تسويق تسعة (9) منتجات للصيرفة الإسلامية على مستوى وكالته بوادي حيدرة بالجزائر العاصمة ، و هي منتجات مخصصة للأفراد و المهنيين والشركات ، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، حسبما اكد الرئيس المدير العام لهذا البنك العمومي, محمد دحماني.

وقال السيد دحماني خلال خطاب القاه على هامش تدشين الشباك المخصص لمنتجات الصيرفة الإسلامية على مستوى الوكالة رقم (174) بوادي حيدرة، إن هذه المنتجات الجديدة ، التي تم تطويرها منذ أكثر من ثلاثة سنوات، "تستجيب لطلب حقيقي من مواطنينا ، كما انها تساهم في تحسين الشمول المالي".

و تتوافق هذه المجموعة من المنتجات والخدمات مع تعاليم الشريعة الإسلامية بعد ان تمت المصادقة عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك. كما تحصل بنك القرض الشعبي الجزائري على شهادات المطابقة من المجلس الإسلامي الأعلى بالإضافة إلى اعتماد بنك الجزائر.

وسيتم الشروع في التسويق بشكل تدريجي عبر كامل الشبكة المصرفية الوطنية للبنك.

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وسيشمل منتجات الإيداع والتمويل مثل الحساب الجاري الإسلامي، وحساب الصك الإسلامي ، وحساب التوفير الإسلامي ، وحساب الاستثمار الإسلامي ، وعرض مرابحة عقار / سيارة / تجهيز ، بالإضافة إلى عرض الإجارة العقارية و معدات.

لتسويق هذه المنتجات المالية الجديدة، أنشأ بنك القرض الشعبي الجزائري شباكا خاصا على مستوى كل وكالة. بالإضافة إلى ذلك ، يقوم البنك العمومي بتكوين فرق متعددة التخصصات من إطارات المبيعات قصد التسويق التدريجي لمنتجات الصيرفة الإسلامية.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن المسؤول الاول للبنك عن عملية جارية لتركيب 5000 نهائي دفع إلكتروني قصد التوصل إلى تركيب 10000 نهائي دفع الكتروني، مؤكداً أنه تم إطلاق برنامج لتسريع تفعيلها.

وأضاف السيد دحماني قائلا "مع بداية الأسبوع المقبل ، سنعمل على تطوير دفتر ادخار إلكتروني بشريحة مغناطيسية وهو دفتر ادخار يضمن تتبع مسار العمليات المالية و الأمان و سهولة الاستعمال".

بالإضافة إلى ذلك، و في اطار تحسين الحوكمة ضمن بنك القرض الشعبي الجزائري، يقوم الرئيس المدير العام للبنك بتوسيع استخدام الشبكة الالكترونية الداخلية، لا سيما من خلال توزيع 2000 حاسوب جديد.

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و قال السيد دحماني "اننا نعمل أيضًا على تطوير معدات جديدة : شبابيك التوزيع الآلي للأوراق النقدية بدلاً من الموزعات الآلية للأوراق النقدية. و تسمح شبابيك التوزيع الالي للأوراق النقدية مع مرور الوقت للزبون من الاستفادة من العديد من الخدمات دون الدخول إلى مقرات البنك، لا سيما طلب الحصول على دفتر صكوك وطلب بطاقة بنكية و الاعتراض على بطاقته البنكية"، حسبما أوضح السيد دحماني ، مشيرا الى أن بنك القرض الشعبي الجزائري قد اقتنى 140 شباك للتوزيع الالي للأوراق النقدية.

من جهة أخرى و في اطار توسيع قدرات البنك، ستنتقل شبكة القرض الشعبي الجزائري من 150 وكالة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2019 إلى 160 وكالة قبل نهاية العام الجاري، حسبما اكد الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة المصرفية العمومية.

و بعد ان راهن على استحداث ما يقارب عشر مناصب شغل على مستوى كل وكالة جديدة ، قال أن بنك القرض الشعبي الجزائري سيُوفر حوالي 100 منصب شغل على مستوى هذه الوكالات الجديدة.