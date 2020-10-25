المدينة الجديدة لحاسي مسعود : المشروع يوضع رسميا تحت وصاية وزارة السكن

و يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 أكتوبر 2020, المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي المؤرخ في سبتمبر 2006 المحدد للمهام والتنظيم وكيفيات عمل هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود.

و بموجب هذا النص الجديد, تم تحويل الوصاية على الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة لحاسي مسعود من وزارة الطاقة إلى وزارة السكن والعمران والمدينة.

و حسب المادة 3 مكرر من نفس النص فان "تحويل وصاية المؤسسة يكون بموجب تقرير يتم اعداده وتوقيعه بين الوزارتين المعنيتين ويجب أن يحدد العناصر الادارية والمالية والتقنية المرتبطة بالتحويل".

اقرأ أيضا : وضعية المدن الجديدة والأقطاب الحضرية محور مجلس وزاري مشترك برئاسة الوزير الاول

و تزود مؤسسة المدينة الجديدة حاسي مسعود بمجلس ادارة يرأسه الوزير الوصي او ممثله وممثلي عدة وزارات, منها الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم و المالية والسكن و العمران والطاقة والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والشؤون الدينية والاوقاف.

كما يضم ايضا ممثلي وزارة الصناعة والفلاحة والتنمية الريفية والاشغال العمومية والنقل والموارد المائية والبيئة.

كما تحوز مصالح ولاية ورقلة ايضا على ممثلين في المجلس. و يتعلق الامر بكل من رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية ورقلة او ممثله ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حاسي مسعود .