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المدينة الجديدة لحاسي مسعود : المشروع يوضع رسميا تحت وصاية وزارة السكن

  أدرج يـوم : الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 16:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات
المدينة الجديدة لحاسي مسعود : المشروع يوضع رسميا تحت وصاية وزارة السكن

الجزائر - وضع مشروع انجاز المدينة الجديدة حاسي مسعود (ورقلة) رسميا تحت وصاية وزارة السكن والعمران والمدينة بموجب مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 62.

و يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 أكتوبر 2020, المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي المؤرخ في سبتمبر 2006 المحدد للمهام والتنظيم  وكيفيات عمل هيئة المدينة الجديدة لحاسي مسعود.

و بموجب هذا النص الجديد, تم تحويل الوصاية على الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة لحاسي مسعود من وزارة الطاقة إلى  وزارة السكن والعمران والمدينة.

و حسب المادة 3 مكرر من نفس النص فان "تحويل وصاية المؤسسة يكون بموجب تقرير يتم اعداده وتوقيعه بين الوزارتين المعنيتين ويجب أن يحدد العناصر الادارية والمالية والتقنية المرتبطة  بالتحويل".

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و تزود مؤسسة المدينة الجديدة حاسي مسعود بمجلس ادارة  يرأسه الوزير الوصي او ممثله وممثلي عدة وزارات, منها الداخلية  والجماعات المحلية  وتهيئة الاقليم  و المالية  والسكن و العمران والطاقة  والانتقال الطاقوي  والطاقات المتجددة  والشؤون الدينية والاوقاف.

كما يضم ايضا ممثلي وزارة الصناعة  والفلاحة  والتنمية الريفية  والاشغال العمومية والنقل والموارد المائية  والبيئة.

كما تحوز مصالح ولاية ورقلة ايضا على ممثلين في المجلس. و يتعلق الامر بكل من رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية ورقلة  او ممثله  ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية  حاسي مسعود .

آخر تعديل على الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 17:22
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المدينة الجديدة لحاسي مسعود : المشروع يوضع رسميا تحت وصاية وزارة السكن
  أدرج يـوم : الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 16:55     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

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