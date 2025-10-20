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وهران : افتتاح الطبعة ال 17 للصالون الدولي للعقار والبناء والسكن والأشغال العمومية

  أدرج يـوم : الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 15:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات
وهران : افتتاح الطبعة ال 17 للصالون الدولي للعقار والبناء والسكن والأشغال العمومية

وهران - يشارك زهاء 50 عارضا جزائريا في الطبعة ال 17 للصالون الدولي للسكن والعقار والبناء والأشغال العمومية "باتي واست" التي افتتحت يوم الأحد بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" لوهران.

ويجمع هذا الصالون الذي تنظمه وكالة "أس بي ايفنتس كوم كومباني" تحت شعار "لنبني جزائر الغد عصرية وقوية", مؤسسات وطنية متخصصة في مجال العقار والبناء الى جانب البعثة التجارية لسفارة تونس في الجزائر.

وأبرز محافظ الصالون زوبير والي لوأج أن هذه الطبعة هامة بالنظر إلى المشاركة الوطنية فيها, مضيفا أن كل التركيز منصب حاليًا على الإمكانات الوطنية في هذا المجال, وعلى تشجيع الشباب الجزائري للمساهمة في بناء البلاد.

وأردف قائلا أن هذه التظاهرة "فضاء للقاء وتبادل الخبرات بين مختلف المهنيين في قطاع العقار والسكن وربط علاقات شراكة بين المؤسسات المشاركة".

وأضاف أنه كان من المنتظر مشاركة عدد من الشركات الأجنبية من إسبانيا وتونس وتركيا وإيطاليا وألمانيا والبرتغال وغيرها على غرار الطبعات السابقة إلا أن الوضعية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) حالت دون حضورها.

وسيتم بالمناسبة تنظيم اجتماعات ثنائية بين متعاملين اقتصاديين في مجال السكن والبناء وذلك بهدف تشجيع الشراكة بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران فضلا عن برمجة يوم دراسي حول قطاع البناء والإسكان في الجزائر.

وتشهد هذه التظاهرة الاقتصادية التي أصبحت تقليدا سنويا بمدينة وهران, تطبيق بروتوكول صحي بالنسبة للمشاركين والزوار بما في ذلك إجبارية وضع الأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي وتوفير وسائل التعقيم وغيرها.

آخر تعديل على الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 15:59
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وهران : افتتاح الطبعة ال 17 للصالون الدولي للعقار والبناء والسكن والأشغال العمومية
  أدرج يـوم : الأحد, 25 تشرين1/أكتوير 2020 15:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

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