Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

استيراد المركبات أقل من ثلاث سنوات: الفصل في المسألة خلال مجلس الوزراء المقبل

  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 19:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرات
استيراد المركبات أقل من ثلاث سنوات: الفصل في المسألة خلال مجلس الوزراء المقبل

الجزائر - أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم اليوم السبت أن المسألة المتعلقة باستيراد المركبات التي تقل عن ثلاث سنوات ستخضع لتقدير مجلس الوزراء المقبل.

وقد صرح الوزير الذي نزل ضيفا على القناة الثانية للإذاعة الوطنية يقول "سأقدم خلال مجلس الوزراء القادم عرضا حول الاجراء المتعلق باستيراد المركبات التي يقل سنها عن ثلاث سنوات".

ولإعطاء تفاصيل أكثر حول هذا العرض، أكد الوزير يقول "لم أغير موقفي ولا رأيي ولو بملمتر واحد أي أن العرض سيصب في نفس وجهة النظر التي أدليت بها".

في نفس السياق، أعلن السيد آيت علي عن "عدم قناعته بهذا الاجراء الذي أدرج في قانون المالية 2020 و أنه "ملزم بتقديم شروحات خلال مجلس الوزراء حول دواعي موقفه".

ومن بين هذه الأسباب التي تطرق اليها الوزير مجددا للدفاع عن موقفه "عدم رغبته في تشجيع اللجوء الى السوق الموازية للعملة الصعبة"، حيث قال " لن نصرف المال الباقي لنا في استيراد هذه السيارات، لاسيما وأن الجزائر تسعى لاستحداث صناعة لسيارات" .

 

       ==ديوان وطني لتسيير العقار الصناعي==

 

ويتمثل الملف الآخر الذي "لا يقل أهمية" والذي سيتم عرضه و مناقشته خلال مجلس الوزراء في العقار الصناعي.

حول هذا الموضوع أوضح  وزير الصناعة " سيتم عرض و دراسة مشروع تعديل القانون المتعلق بالعقار الصناعي خلال مجلس الوزراء القادم" حيث سيسمح هذا التعديل بسد فراغ قانوني لوحظ في القانون المعمول به ووضع حد لتدخل عدة فاعلين في توزيع الأوعية العقارية حسب آيت علي .

إقرأ ايضا: استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات جمد لكنه لم يلغى

ولتحقيق ذلك، اقترح وزير الصناعة استحداث هيئة جديدة خاصة بتسيير العقار الصناعي . و يتعلق الأمر ب "ديوان وطني للعقار الصناعي سيكون السلطة الوحيدة المكلفة بتسيير وتوزيع وتحديد واسترجاع العقار الصناعي اضافة الى تسيير المناطق الصناعية" حسب الوزير.

كما سيتم خلال مجلس الوزراء عرض قرار يتضمن وضع جدول لانتقاء مشاريع الاستثمار.  "سيحدد هذا الجدول معايير منح العقار الصناعي"، يضيف الوزير.

ومن بين هذه المعايير، ذكر الوزير القدرات المالية ونوعية الاستثمار و عدد مناصب الشغل المستهدفة و الإبداع و استعمال المدخلات أو المنتجات المحلية.

وبخصوص استرجاع الأراضي الموجهة للاستثمار غير المستغلة، جدد الوزير تأكيده على عزم الدولة على تطهير العقار الصناعي.

وفي نفس السياق، أكد أنه "توجد حاليا 60 منطقة صناعية موزعة بشكل غير منصف فضلا عن مناطق نشاط صغيرة".

وسجل الوزير كذلك بأن "توزيع الأوعية العقارية يتم في بعض الولايات بشكل عشوائي، في حين أن بعض المستفيدين هم مستثمرون مزيفون".

وفي إطار القانون الجديد للاستثمار، سيتم دراسة ملفات المستثمرين في "الشفافية " و سيتم منح المزيد من الصلاحيات للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، موضحا أن المزايا و الإعفاءات ستخضع إلى جدول.

وبخصوص القاعدة 51/49،  ذكر الوزير أنه تم تحديد قائمة النشاطات الاستراتيجية غير المعنية برفع هذا الإجراء.

ويتعلق الأمر بالنشاطات القبلية للمحروقات والموارد المنجمية عدا المحاجر و شبكات إيصال المحروقات و الشبكات الكهربائية ذات الضغط العالي والموانئ المطارات و السكك الحديدية.

آخر تعديل على السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 19:48
كلـمات مفتـاحيــة :
استيراد المركبات أقل من ثلاث سنوات: الفصل في المسألة خلال مجلس الوزراء المقبل
  أدرج يـوم : السبت, 24 تشرين1/أكتوير 2020 19:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.10.24

نجاح موعد أول نوفمبر المقبل ''سينقل الجزائر نحو مرحلة جديدة"   (غويني)

20.10.24

عبد العزيز بلعيد يدعو إلى المشاركة بكثافة في استفتاء أول نوفمبر المقبل

20.10.24

عطار: عدة مشاريع لربط مناطق ظل بالغاز والكهرباء

20.10.24

اليوم ال18 من الحملة الاستفتائية: تعديل الدستور أولوية لإرساء دعائم دولة "قوية"

20.10.24

نحو استحداث سوق وطنية للتمور بورقلة

20.10.24

استيراد المركبات أقل من ثلاث سنوات: الفصل في المسألة خلال مجلس الوزراء المقبل

الأكثــر قـراءة

20.10.22

دخول مدرسي : احترام التدابير الوقائية و تحسين ظروف التمدرس في ولايات الوسط

20.10.22

الإطاحة بشبكة وطنية لتهريب السيارات

20.10.22

صالون البناء والأشغال العمومية بقسنطينة: الطبعة الثالثة فرصة من أجل الترويج للمنتوج المحلي

20.10.22

الحملة الاستفتائية : تعزيز حرية التعبير والرأي و حرية الصحافة

20.10.22

فتح أكثر من 91 ألف منصب تشغيل في 2021

20.10.19

مشروع تعديل الدستور يهدف لتجسيد رسالة الشهداء و إرساء دولة العدل والقانون