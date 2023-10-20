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تجارة : خارطة مخبرية وطنية لمراقبة الجودة ب53 مخبرا "قبل نهاية السداسي الأول من 2021 "

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 18:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات
تجارة : خارطة مخبرية وطنية لمراقبة الجودة ب53 مخبرا &quot;قبل نهاية السداسي الأول من 2021 &quot;

بسكرة - أكد وزير التجارة كمال رزيق يوم الجمعة من ولاية بسكرة أنه "سيتم اعتماد خارطة مخبرية وطنية لمراقبة الجودة ب53 مخبرا قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2021".

و أوضح الوزير لدى معاينته لمخبر مراقبة الجودة و قمع الغش بعاصمة الولاية في إطار زيارة عمل و تفقد لبسكرة أن "هذه الخارطة المخبرية ستضمن مراقبة المنتجات المحلية و المستوردة الموجهة للتسويق و مطابقتها" ، لافتا الى أنها "تتوزع بين 45 مخبرا ثابتا و 8 مخابر متنقلة".

كما أبرز السيد رزيق بأنه "قد تم تقديم طلب اعتماد 7 مخابر موزعة عبر عديد ولايات الوطن من بينها ولاية بسكرة بغية جعلها مؤهلة لمنح شهادات نظام إدارة الجودة (إيزو)".

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و صرح في هذا الصدد أنه "بالتعاون مع مخابر القطاعات الأخرى و المخابر المعتمدة في القطاع الخاص ستصبح لدينا شبكة لمراقبة المنتجات تعمل على حماية صحة المستهلك" الذي اعتبره "خطا أحمرا" و لن يتم السماح -على حد قوله- "لأي منتج محلي أو أجنبي بدخول السوق إلا بعد اعتماده من قبل هذه المخابر".

كما شدد السيد رزيق على أهمية تكثيف عمليات تحسيس التجار و المتعاملين الاقتصاديين لتخفيض نسبة عدم مطابقة المنتجات بالولاية، داعيا إلى التنسيق مع مصالح قطاعات الفلاحة و الصناعة و الصحة لتحقيق ذلك".

و جاءت هذه التعليمات عقب معاينته لمخبر مراقبة الجودة و اطلاعه بأن نسبة عدم مطابقة المنتجات بالولاية بلغت 16 بالمائة و هي النسبة التي وصفها السيد رزيق ب"غير المطمئنة".

و بخصوص نقص مادة الحليب المدعم كشف الوزير عن وجود "لجنة مشتركة بين وزارتي الفلاحة و التنمية الريفية و التجارة تعمل على إعادة النظر في توزيع المادة الأولية التي تستعمل في إنتاج الحليب و ذلك من خلال زيادة حصص الملبنات".

و قد استهل السيد رزيق زيارته لولاية بسكرة بالتوجه الى مخبر مراقبة الجودة و قمع الغش بالمنطقة الغربية لبلدية بسكرة حيث قدمت له شروحات بشأن عمل قسمي التحاليل الميكروبيولوجية و الفيزيوكيماوية قبل زيارة مقر مديرية التجارة بذات المنطقة.

و سيواصل زيارته بمعاينة مصنع سيلاس لإنتاج الإسمنت و كذا مزرعة نموذجية للمنتجات الفلاحية ليختم زيارته بعقد لقاء مع متعاملين اقتصاديين محليين.

آخر تعديل على الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 18:09
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تجارة : خارطة مخبرية وطنية لمراقبة الجودة ب53 مخبرا "قبل نهاية السداسي الأول من 2021 "
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 18:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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