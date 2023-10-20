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ناصري: سيتم طي ملف العقار الخاص ببرنامج "عدل 2" بالعاصمة خلال الشهر المقبل

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 15:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات
ناصري: سيتم طي ملف العقار الخاص ببرنامج &quot;عدل 2&quot; بالعاصمة خلال الشهر المقبل

الجزائر - أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، يوم الجمعة، أنه سيتم طي ملف العقار الخاص ببرنامج "عدل 2" بالعاصمة خلال الشهر المقبل.

وأكد السيد ناصري خلال يوم تحسيسي حول الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور بالشراقة (غرب العاصمة) أنه تم في الايام القليلة الماضية حل مشكل العقار بالنسبة لمكتتبي "عدل 2" بالجزائر العاصمة، مشيرا الى أنه سيتم طي هذا الملف "خلال الشهر المقبل".

وأوضح أن العملية "ليست سهلة" وأنه تم تسوية هذا الملف بفضل تعليمات الحكومة الرامية الى الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة من خلال توفير العقار لكل البرامج السكنية واستكمالها.

وأضاف وزير السكن أن حل هذا المشكل من شأنه تحقيق رغبة الآلاف من المكتتبين الذين دفعوا الشطر الاول في هذه الصيغة من السكن على مستوى الجزائر العاصمة.

إقرأ أيضا:  برنامج عدل 2: استدعاء قرابة 54 ألف مكتتب ممن سددوا الشطر الأول لاختيار المواقع ...

 

آخر تعديل على الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 15:40
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ناصري: سيتم طي ملف العقار الخاص ببرنامج "عدل 2" بالعاصمة خلال الشهر المقبل
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 15:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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