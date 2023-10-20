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رزيق: "تعبئة عدة دوائر وزارية ستسمح برفع قيمة صادرات التمور إلى 500 مليون دولار"

  أدرج يـوم : الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 15:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات
رزيق: &quot;تعبئة عدة دوائر وزارية ستسمح برفع قيمة صادرات التمور إلى 500 مليون دولار&quot;

بسكرة - صرح وزير التجارة السيد كمال رزيق يوم الجمعة من ولاية بسكرة أنه من شأن "تعبئة عديد الدوائر الوزارية الرفع من قيمة صادرات الجزائر من التمور إلى 500 مليون دولار".

وأوضح الوزير لدى معاينته لمخبر مراقبة الجودة و قمع الغش خلال زيارة العمل و التفقد التي تقوده لولاية بسكرة أنه "بتعبئة كل القدرات على مستوى وزارات كل من التجارة و الفلاحة و التنمية الريفية و المالية و الصناعة و الفلاحين و كذا المصدرين و العمل ضمن فريق متكامل ستتمكن الجزائر من رفع قيمة صادراتها من التمور إلى 500 مليون دولار".

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و ذكر السيد رزيق بأن "قيمة الكمية المصدرة حاليا من التمور لم تتجاوز 40 مليون دولار"، معلقا بأن "هذه القيمة لا تعكس حجم إنتاج التمور بالجزائر".

و تتوقع مديرية المصالح الفلاحية لولاية بسكرة خلال الموسم الفلاحي الجاري تحقيق إنتاج إجمالي يتجاوز 4،8 مليون قنطار من مختلف أنواع التمور تتوزع على عدة أصناف منها "دقلة نور" المعروفة بجودتها الرفيعة و التي يبلغ إنتاجها نحو 3،5 مليون قنطار.

آخر تعديل على الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 15:32
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رزيق: "تعبئة عدة دوائر وزارية ستسمح برفع قيمة صادرات التمور إلى 500 مليون دولار"
  أدرج يـوم : الجمعة, 23 تشرين1/أكتوير 2020 15:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

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