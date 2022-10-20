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الخط البحري للعتاد المدولب الجزائر-مرسيليا : برمجة الرحلة الأولى يوم 2 نوفمبر

  أدرج يـوم : الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 19:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرات

الجزائر - أكدت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين –الجيري فيري- اليوم الخميس ان الرحلة الاولى للخط البحري المنتظم الرابط مينائي الجزائر-مارسيليا المخصص لنقل العتاد المدولب قد برمجت ليوم 2 نوفمبر المقبل للانطلاق و 3 نوفمبر للعودة.

واوضح بيان لذات المؤسسة ان "المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تدعو المتعاملين والخواص المهتمين بالنقل البحري للعتاد المدولب (مقطورات ومركبات)، المغادرة من ميناء الجزائر العاصمة إلى ميناء مرسيليا المقرر في 2 نوفمبر المقبل والعودة في 3 نوفمبر للاتصال عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني بمصالح المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين الجيري فيري".

وأضاف ذات المصدر ان الامر يتعلق بالمديرية التجارية المركزية للجزائر والمكتب الإقليمي في مرسيليا (فرنسا)، الذي يدعو المعنيين إلى الرجوع إلى موقعه عبر الإنترنت (www.algérieferries.dz).

للتذكير، ان المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين قد أكدت في نهاية سبتمبر أنها تنوي البدء قريبًا في النقل البحري للعتاد المدولب وذلك من خلال خطين يربطان الجزائر، على التوالي، نحو فرنسا وإسبانيا.

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الخط البحري للعتاد المدولب الجزائر-مرسيليا : برمجة الرحلة الأولى يوم 2 نوفمبر
  أدرج يـوم : الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 19:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرة   شارك

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