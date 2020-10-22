القرض الشعبي الجزائري: الاطلاق الرسمي للصيرفة الإسلامية الأحد المقبل 

الجزائر - أعلن القرض الشعبي الجزائري, يوم الخميس, عن الاطلاق الرسمي لنشاط الصيرفة الإسلامية من طرف البنك سيتم الأحد المقبل على مستوى وكالة وادي حيدرة "174" (العاصمة) و ذلك بعد حصول البنك على شهادات المطابقة من المجلس الإسلامي الأعلى و حصوله كذلك على اعتماد بنك الجزائر.

وجاء في ذات البيان "يقوم القرض الشعبي الجزائري بإعلام زبائنه بتأسيس خط عمل جديد على مستوى شبكته التجارية مخصص للصيرفة الإسلامية و مسؤول عن تسويق مجموعة من المنتجات والخدمات مطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية، وهذا بعد حصول البنك على شهادات المطابقة من المجلس الإسلامي الأعلى و حصوله كذلك على اعتماد بنك الجزائر".

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و ستتم عملية الانطلاق الرسمي لنشاط الصيرفة الإسلامية تحت رعاية الرئيس المدير العام ، محمد دحماني رفقة مسؤولين من البنك, يضيف نفس المصدر.

و اوضح البيان ان في إطار الإدماج المالي، قام القرض الشعبي الجزائري بتكييف استراتيجيته التجارية، من خلال تنويع عروضه في السوق البنكية بإتاحة منتجات و خدمات الصيرفة الإسلامية من اجل الاستجابة لاحتياجات و توقعات الزبائن.

و سيسمح هذا النشاط الجديد, الذي يحمل شعار" قيمكم تلهمنا", لزبائن القرض الشعبي الجزائري بالاستفادة منمنتجات و خدمات وفقا لمبادئ و تعاليم الشريعة الإسلامية و المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية التابعة للبنك و السلطة الوطنية للمجلس الإسلامي الأعلى.

و أوضح البنك أن عدد هذه المنتجات تسعة (9) و هي مخصصة لجميع الشرائح المستهدفة، سواء كانوا أفرادا أو مهنيين أو مؤسسات ، وخصوصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

و تشمل المنتجات الجديدة, التي سيتم تسويقها بشكل تدريجي على كامل الشبكة البنكية للقرض الشعبي الجزائري, الودائع والتمويل مثل الحساب الجاري الإسلامي، حساب الصك الإسلامي ،حساب التوفير الإسلامي، حساب الاستثمار الإسلامي، وعرض المرابحة عقار/سيارة/تجهيز ، وكذلك عرض الإجارة للعقار و التجهيزات .

بالإضافة إلى ذلك، ولضمان التكفل بجودة وتحسين التسويق التدريجي للمنتجات والخدمات الإسلامية، اوضح القرض الشعبي الجزائري انه قام بالاستثمار في إنشاء شبابيك مخصصة للصيرفة الإسلامية و تشكيل فريق متعدد التخصصات مكون من إطارات ومندوبين تجاريين لهذا الغرض.