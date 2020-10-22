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السيارات المجهزة بالغاز: توقيع اتفاقية بين الشركة الجزائرية للتأمينات واتحاد مركبي أجهزة جي-بي-أل 

  أدرج يـوم : الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 18:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات
السيارات المجهزة بالغاز: توقيع اتفاقية بين الشركة الجزائرية للتأمينات واتحاد مركبي أجهزة جي-بي-أل 

الجزائر - تم يوم الخميس بالعاصمة توقيع اتفاقية بين الاتحاد الوطني لمركبي أجهزة غاز البترول المميع كوقود للمركبات (أونيا.جي.بي.أل) (UNIAGPL ) و الشركة الجزائرية للتأمينات (SAA) من أجل منح تخفيض ب60 بالمئة على تأمين السيارات المجهزة بالغاز.

و حسب بيان للاتحاد، فان الاستفادة من التخفيض تتم عبر تقديم وصل مسلم من مراكز تحويل السيارات للسير بالغاز على المستوى الوطني.

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و بهذه المناسبة، دعا السيد محمد حاجي، نائب رئيس الاتحاد، أصحاب المركبات التي تسير بالبنزين إلى تحويل سياراتهم للسير بالغاز و الاستفادة من هذه الثروة الاقتصادية الوطنية مضيفا أن "تحويل السيارات للسير بالغاز يوفر مبلغا جد معتبر سنويا يتراوح بين 200.000 دج و 280.000 دج وهو مبلغ جد مهم بالنسبة للعائلة الجزائرية".

كما يساهم هذا التحويل في "الحفاظ على نفقات الخزينة العمومية"، حسب السيد حاجي الذي أضاف بأن تقنية تحويل السيارات للسير بالغاز معتمدة في جميع مصانع السيارات في العالم و هي تقنية مستوردة تخضع لمعايير السلامة الأوروبية بحيث تصل درجة أمان خزان الغاز، حسب قوله، إلى 15 مرة مقارنة بخزان البنزين البلاستيكي، لاسيما مع تطور التركيبات الإلكترونية المعتمدة.

و أشاد بالدور الذي تقوم به الوزارة المختصة عبر اعتماد مراكز تحويل السيارات للسير بالغاز و توفير تقنيين مختصين في هذا المجال. 

و بخصوص الحوادث المسجلة على مستوى محطات البنزين التابعة لمؤسسة نفطال لاحظ أنه "من بين 100 حادث  سيارات يوجد حادث واحد في السيارات المجهزة بالغاز" و أنه "في كل الحالات يكون سبب الحادث ناجما عن أعطاب أخرى بعيدة كل البعد عن الغاز".

و دعا المواطنين الى "التفريق بين الاحتراق و الانفجار" لأن الغاز، يضيف، "لا يحترق بل ينفجر و هو ما يستحيل أن يحدث مع معايير السلامة الحديثة".

كما دعا أصحاب سيارات الغاز الى الالتزام بالتعليمات و التوجيهات الموجهة من طرف مراكز التحويل و الى احترام معايير الصيانة الدورية للحفاظ على سلامة التجهيزات.

و عن العراقيل التي تواجه المركبين على المستوي الوطني في الآونة الأخيرة، ذكر السيد حاجي أنه قد اجتمع، مع المكتب التنفيذي، بالمدير العام للوكالة الوطنية لدعم إرشاد و استهلاك الطاقة الذي أكد على دفع المستحقات العالقة للمؤسسات خلال الشهر الجاري."

آخر تعديل على الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 19:23
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السيارات المجهزة بالغاز: توقيع اتفاقية بين الشركة الجزائرية للتأمينات واتحاد مركبي أجهزة جي-بي-أل 
  أدرج يـوم : الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 18:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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