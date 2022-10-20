محاسبة : تقليص عدد حسابات التخصيص الخاص الى57 حسابا في 2020

الجزائر - تم تقليص عدد حسابات التخصيص الخاص إلى 57 حسابا خلال 2020 مقارنة ب 75 حسابا قبل 10 سنوات، حسبما أفاد به اليوم الخميس بالجزائر المدير العام للمحاسبة، محمد العربي غانم.

وأكد السيد غانم خلال جلسة بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 أنه "يتوجب غلق حسابات التخصيص الخاص وتطهيرها، ووضع حسابات محددة توجه مباشرة لمعالجة الإشكالية المطروحة أو للنشاط المرغوب في مجال التنمية تنشئ بناء على طلبات دقيقة لإضفاء المزيد من الشفافية وترشيد النفقات".

و انتقل عدد الحسابات الخاصة من 75 حساب سنة 2011 بتغطية تبلغ نسبتها 52 بالمائة من طرف صندوق ضبط الإيرادات إلى 59 حسابا سنة 2015 ، تم تغطيتها بنسبة 30 بالمائة من طرف صندوق ضبط الإيرادات.

و خلال 2020 بلغ عدد الحسابات الخاصة 57 حسابا مع تغطية منعدمة من طرف صندوق ضبط الإيرادات.

و في هذا الاطار يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021 غلق 38 حساب تخصيص خاص وذلك في إطار إعادة تأهيل مبادئ الميزانية العمومية، منها 34 حسابا سيغلق نهائيا ، وحسابات أخرى ستجمع في حسابات واحدة على غرار صندوقي الهضاب العليا والجنوب ، فيما ستوجه حسابات اخرى إلى حسابات خاصة بالعمليات التنموية المبرمجة وليس إلى حسابات تخصيص خاص.

و في هذا الاطار اكد ان تقليص هذه الحسابات سيتم لصالح الحسابات الموجهة للمخاطر، و التي ينبغي أن تتبع نظاما أفقيا لمعالجة المخاطر.

و تمس هذه الحسابات المرتقب غلقها كل القطاعات وعمليات الضبط الاقتصادي على غرار الفلاحة و الصناعة و الثقافة و التحويلات الاجتماعية و التجهيزات العمومية و تهيئة الإقليم و البيئة و المؤسسات المصغرة و السياحة و الحرف وغيرها.

و حسب السيد غانم فسيتم في هذا الإطار منح قيم مالية معينة لتجسيد أهداف محددة ستوضع في حسابات خاصة بها ، بناءا على طلبات محددة واستراتيجية قطاعية واضحة.

و في هذا الإطار تقرر أيضا اغلاق "اوتوماتيكيا" كل الحسابات التي لا تنشط خلال ال3 سنوات الموالية لانشائها بطريقة متتابعة.

و في رده على النواب أكد السيد غانم أن تحديد نوعية هذه الحسابات وأهدافها يعود للحكومة التي تحدد كيفية تسييرها، فيما يقتصر دور المديرية العامة للمحاسبة على مراقبة ما يدخل ضمن هذه الحسابات وما يخرج منها من قيم مالية والتحقق من مدى مطابقتها للمعايير القانونية السارية المفعول.

و في الجلسة التي ترأسها احمد زغدار، رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس، تطرق النواب إلى أهمية إيلاء عناية للمناطق الجبلية التي تعد من مناطق الظل عبر تخصيص حسابات توجه لمعالجة الإشكاليات التنموية المطروحة على مستواها.

كما تطرق النواب إلى إشكالية عدم وجود برامج واضحة لاستغلال الموارد المالية التي تتضمنها هذه الحسابات ونقص الرقابة عليها في هذا الجانب، إلى جانب المطالبة بتحديد الآجال النهائية لغلقها كلية .