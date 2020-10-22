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تثمين دور مؤسسات ناشئة ابتكرت بديلا لأجهزة الدفع الالكتروني الكلاسيكية

  أدرج يـوم : الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 16:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات
تثمين دور مؤسسات ناشئة ابتكرت بديلا لأجهزة الدفع الالكتروني الكلاسيكية

الجزائر - ثمن المدير العام لتجمع النقد الآلي، مجيد مسعودان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، الدور الذي لعبته بعض المؤسسات الناشئة لترقية تطوير الدفع الإلكتروني بالجزائر و ذلك عن طريق ابتكار طريقة جديدة للدفع دون استعمال أجهزة الدفع المستوردة من الخارج.

وذكر السيد مسعودان، في تصريح للصحافة على هامش الطبعة الثانية للقاء بين تجمع النقد الآلي و المؤسسات الناشئة، بأن الطبعة الأولى لهذا اللقاء (2019) كشفت عن ثلاث مؤسسات ناشئة شبانية ساهمت في تطوير بعض الطرق المبتكرة والبديلة في الدفع الالكتروني عوضت بكل جدارة اجهزة الدفع الكلاسيكية المستوردة من الخارج بالعملة الصعبة.

وأضاف أنه يوجد من بين هذه الطرق استعمال الهاتف النقال عن طريق إدراج بطاقات الدفع سواء كانت بنكية او تابعة لبريد الجزائر مبرزا ان عددا معتبرا من التجار يستعملون الهاتف النقال للدفع الالكتروني.

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وبعد ان أكد على ضرورة تعميم الدفع الالكتروني عبر كامل التراب الوطني خدمة للتجار و للمواطنين، اكد انه لابد من القيام بحملات تحسيسية واسعة لتعميم هذه الوسيلة الالكترونية في الدفع.

وقال في ذات السياق ان 30 ألف تاجر يحوز حاليا على أجهزة الدفع الالكتروني مضيفا أن عددهم سيرتفع بفضل عمليات التحسيس.

وأبرز ان الحجر الصحي الذي فرضه الوضع الصحي العالمي مكن المؤسسات الناشئة الجزائرية من تطوير منصة تجارية واسعة تضم أسواقا الكترونية تجمع عددا كبيرا من التجار.

وقال السيد مسعودان بخصوص الطبعة الثانية  للقاء بين تجمع النقد الآلي و المؤسسات الناشئة أنه مناسبة لشرح النظام البيئي للنقد الآلي المستعمل بالجزائر للمؤسسات الناشئة بهدف تطوير الدفع الالكتروني.

وأضاف في ذات السياق أن التجمع يسعى بمعية المؤسسات الناشئة لتطوير هذا النظام البيئي و ابتكار طرق جديدة للدفع الالكتروني مبرزا ان نظام الدفع الالكتروني يعرف بعض الصعوبات وان دور هذه المؤسسات يكمن في تذليلها عن طريق استعمال التكنولوجيات الحديثة لإيجاد طرق مبتكرة.

وقال مؤسس و مدير المؤسسة الناشئة "طلبة ستور"، سامي عليو (27 سنة)، أن شركته الناشطة في مجال التجارة الالكترونية طورت عملية الدفع الالكتروني على مستوى منصتها و قامت بعدد كبير من الطلبيات عن طريق الأنترنت.

وأضاف ان هذا اللقاء سيسمح للمؤسسات الناشئة من تطوير و ابتكار طرق جديدة للدفع مثمنا إنشاء صندوق لتمويل هذه المؤسسات لدفعها قدما على الابتكار والإبداع.

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وأشار المدير العام للمؤسسة الناشئة "أورل فرماديجيت" (Eurl Pharmadigit)، مصطفى قصاص، أن الدفع الالكتروني أضحى أمرا محتما في هذا الوقت الحالي سواء بالنسبة للتجار او المواطنين حيث يسهل العمليات التجارية بصفة كبيرة.  

وأبرز مدير مؤسسة "سرل بيلابس" (sarl Pilabs )، محمد تكسانة، أهمية السوق الالكترونية و الدفع الالكتروني في زمن الكوفيد-19 الذي أضحى سببا مساهما في تطوير و ترقية مثل هذه الاسواق الافتراضية بما فيها الدفع الالكتروني.

كما نوه بالأهمية الكبيرة التي يكتسيها التعاون ما بين المؤسسات الناشئة و تجمع النقد الآلي من أجل تطوير خدمات الدفع الالكتروني.

ويضم تجمع النقد الآلي الذي أنشئ سنة 2014 كل البنوك العمومية و الخاصة و كذا بريد الجزائر و هو عبارة عن هيئة لضبط وتطوير الدفع الالكتروني في البلاد.

كلـمات مفتـاحيــة :
تثمين دور مؤسسات ناشئة ابتكرت بديلا لأجهزة الدفع الالكتروني الكلاسيكية
  أدرج يـوم : الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 16:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

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