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مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : التوقيع على اتفاقية-إطار بين سونلغاز والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

  أدرج يـوم : الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 16:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات
مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : التوقيع على اتفاقية-إطار بين سونلغاز والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

الجزائر - وقعت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز) والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على  اتفاقية-إطار متعلقة بدعم ومرافقة المؤسسات و الصناعات الصغيرة والمتوسطة و المؤسسات الناشئة.

وخلال حفل التوقيع، أوضح الرئيس المدير العام لسونلغاز شاهر بولخراس ان احكام هذه الاتفاقية-الإطار "ستمكن من تحقيق تسيير فعال وملموس اكثر من اجل تجاوز بعض النقائص".

وفي تطرقه الى دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استحداث الثروة الاقتصادية، مستدلا بالنمط الاقتصادي الألماني، جدد السيد بولخراس تأكيد دعم سونلغاز للتكامل والاندماج الوطني من خلال تعاون المؤسسة العمومية مع مؤسسات محلية للمناولة.

ومن جهته ذكر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، بالتزام الدولة تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، معربا عن امله في رؤية "نفس المرافقة تجاه الشباب المقاول قصد إقرار علاقة الثقة بمساهمة الجميع".

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ومن جهته، اعتبر وزير الطاقة ان هذه الاتفاقية-الإطار تتماشى مباشرة مع سياسة الدولة ورؤيتها بخصوص التكامل الوطني في المجال الاقتصادي.

وأوضح السيد عطار ان الامر يتعلق "بدعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة من خلال منحها مخططات أعباء من طرف فروعها (سونلغاز-مذكرة التحرير) التي تمكن من تطوير هذه المؤسسات المصغرة ومساهمتها الفعالة في الاقتصاد الوطني".

و أكد وزير الطاقة من جهة أخرى انه اسدى "تعليمات دقيقة لجميع مؤسسات وفروع القطاع حتى تشجع المناولة مع المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة".

ودعا من جهة أخرى رؤساء المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة الى "اقتحام أكبر" للسوق الوطنية للحصول على مزيد من مخططات الأعباء لا سيما من خلال التكتل في مجموعات.

 

سونلغاز: اقتصاد 35 بالمائة من العملة الصعبة منذ سنة 2015 بفضل المناولة المحلية

 

وأوضح السيد عطار من جهة أخرى ان مجمع سونلغاز حقق منذ سنة 2015 ازيد من 35 بالمائة كاقتصاد في العملة الصعبة "بفضل الجهود المبذولة في مجال المناولة مع الطاقات الجزائرية".

وأضاف الوزير ان "جائحة كوفيد-19 سمحت للمؤسسات الجزائرية بإنجاز جزء كبير من المناولة او من اشغال متقطعة كانت تتكفل بها مؤسسات اجنبية".

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و تجدر الإشارة الى ان هذا الحفل شهد أيضا حضور ممثلين عن وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، و ممثلين عن الهيئات العمومية  لقطاع الطاقة و ممثلين عن المؤسسات المصرفية العمومية.

و من جهة أخرى تم خلال هذا الحفل تكريم التقنيين ال13 لفرع الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء (التابعة لسونلغاز) الذين تم ارسالهم في بداية أكتوبر الى ليبيا للمشاركة في إصلاح عطب وقع بمحطة توليد الكهرباء التي تمون العاصمة طرابلس.

آخر تعديل على الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 16:26
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مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : التوقيع على اتفاقية-إطار بين سونلغاز والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
  أدرج يـوم : الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 16:20     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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