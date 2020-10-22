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سوناطراك : السيطرة على حريق بفرن القطار الثاني لمركز المعالجة لحقل المرق

  أدرج يـوم : الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 12:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
سوناطراك : السيطرة على حريق بفرن القطار الثاني لمركز المعالجة لحقل المرق

الجزائر - تمكنت فرق التدخل المختصة التابعة لمجمع سوناطراك من السيطرة على حريق شب ليلة الاربعاء الى الخميس على مستوى فرن القطار الثاني لمركز المعالجة لحقل المرق الذي يسيره مجمع بركين, مؤكدة ان هذا الحادث لم يخلف اية أضرار بشرية أو تأثيرات على البيئة المجاورة, حسبما أفاد به يوم الخميس بيان للمجمع.

و جاء في بيان سوناطراك انه " و بتاريخ 21 أكتوبر 2020 (الاربعاء) حوالي الساعة 20سا20د مساء شب حريق على مستوى فرن القطار الثاني لمركز المعالجة لحقل المرق الذي يسيره مجمع بركين".

و حسب ذات المصدر فانه "تم التعامل مع هذا الحريق بسرعة من قبل فرق التدخل المختصة الذين قاموا بتأمين المنطقة قبل إخماد الحريق باستخدام الوسائل المضادة للنيران".

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كما اشارت سوناطراك الى انه  في إطار بروتوكول المساعدة المتبادلة، تم إرسال فرق تدخل مشتركة لحقول حاسي بركين (HBNS) وأورهود لتعزيز فرق تدخل حقل المرق, مما "سمح بالسيطرة على الوضع وإخماد الحريق مع القيام بتبريد الفرن والمنشآت المجاورة لتفادي خطر إعادة الاشتعال", يضيف البيان.

من جهة اخرى, اكدت سوناطراك أن التعبئة وسرعة التدخل لفرق العمليات والإطفاء مكنت من السيطرة على هذا الحادث" .

آخر تعديل على الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 13:23
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سوناطراك : السيطرة على حريق بفرن القطار الثاني لمركز المعالجة لحقل المرق
  أدرج يـوم : الخميس, 22 تشرين1/أكتوير 2020 12:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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