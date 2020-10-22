سكن : تحديد معايير القيمة التجارية للسكنات المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري

الجزائر - تم تحديد معايير القيمة التجارية للسكنات المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري و ذلك بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 59 من الجريدة الرسمية.

و يأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 4 يونيو سنة 2018 الذي يهدف إلى تحديد معايير تحديد القيمة التجارية في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري.

وحسب المادة 2 من القرار, يحصل على سعر التنازل عن محل ذي استعمال سكني جزء من عقار جماعي بتطبيق سعر أساسي مصحح، احتمالا بمعامل القدم، على مساحته المفيدة.

كما ينتج السعر الأساسي بتطبيق معامل المنطقة ومعامل المنطقة الفرعية ومعامل الصنف على السعر المرجعي للمتر المربع، المحدد حسب الفترات الآتية : 12000 دج للمتر المربع بالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004، بسعر 20000 دج للمتر المربع بالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال بين سنة 2004 و2009، وب25000 دج للمتر المربع بالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال بين سنة 2010 و2014، وب30000 دج للمتر المربع بالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال من سنة 2015 إلى يومنا هذا.

و تم تصنيف البلديات ضمن 6 مناطق مقسمة على 5 مناطق فرعية تحتوي على الحي الفخم الذي يتكون من المنطقة الفرعية المخصصة للسكن ذي المستوى فوق المتــوسط فقط وتقع المنطقة الفرعية هذه بعيدا عن الطرق الرئيسية والكثيفـة المرور وتكـون خالية مــن الأذى مثـل الضجيج أو الدخان أو الغبار أو الروائح الكريهة.

اما الفرع الثاني المصنف "وسط المدينة" يشمل المحيط الذي تقع فيه المنشآت الأساسية والمؤسسات الضرورية لحياة الجماعة، لاسيما المراكز التجارية والمدارس والصيدليات ومراكز الصحة أو المستشفيات والمجلس الشعبي البلدي والبريد والمواصلات والبنوك ومحطات النقل البري.

والفرع الثالث يتعلق "بالأحياء المحيطة بالمدينة" اي المنطقة المحاذية مباشرة لوسط المدينة والتي لا يتعدى مداها المحيط الحضري. و يشمل الفرع الرابع الضاحية (الجزء الواقع على حدود المحيط الحضري للبلدية القريب من مركز الحيــاة الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية والإدارية في البلدية).

و فيما يخص الفرع الخامس فهو يتعلق بالسكنات الموجودة في المنطقة البعيدة جدا عن المنطقة الفرعية الخارجة عن المحيط الحضري للبلدية و البعيدة عن الحياة الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية والإدارية في البلدية.