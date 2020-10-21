مؤسسات ناشئة: المهدي وليد يشارك في جلسة للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الشغل

الجزائر - شارك الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ، يـاسين المهدي وليد ، اليوم الاربعاء، في جلسة للمنتدى الاقتصادي العالمي مخصصة للشغل تم تنظيمها بالشراكة مع القناة الدولية CNN و بثت على المباشر، حسبما افاد به بيان للوزارة.

وخلال الجلسة، تناول الوزير المنتدب المجهودات المبذولة من طرف الحكومة الجزائرية لدعم الشركات الناشئة خاصة و أن لهذه الشركات القدرة على خلق مناصب الشغل، مشيرا إلى مختلف الأليات التي تم وضعها لصالح المؤسسات الناشئة كالصندوق الاستثماري و الإعفاءات الضريبية، يضيف نفس المصدر.

كما اكد السيد المهدي وليد أن الشركات الناشئة تعتبر أولى الأولويات في اطار النموذج الاقتصادي الجديد الذي تبنته الجزائر للخروج من التبعية للمحروقات.

و بهذه المناسبة، تطرق الوزير المنتدب الى الوضع الصحي في الجزائر بحيث اكد انه تحت السيطرة و أن الاستراتيجية التي اتبعتها الجزائر للتحكم في انتشار وباء كورونا كانت مثالية و أعطت نتائج جيدة في ظل انخفاض عدد الحالات الجديدة تحت سقف 200 حالة يوميا.

واوضح السيد المهدي وليد ان الحكومة الجزائرية تسعى جاهدة لأن تقلل من الانعكاسات الاقتصادية لانتشار وباء كورونا و المحافظة على مناصب الشغل.

وخلال هذه الجلسة، تدخل عدد من المشاركين من بينهم المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد قي رايدر، و المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، سادية زهيدي، و رئيس مؤسسة "أش.سي.أل تكنولوجيز" المتواجدة بنيويورك (الولايات المتحدة) السيد فيجايا كومار و رئيسة "ليماك هولدينغ" المتواجدة في انقرة (تركيا) ابرو اوزديمير، حسب البيان.