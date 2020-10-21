جراد يدشن بباتنة مصنع التوربينات الغازية والبخارية المنجز بشراكة جزائرية أمريكية

باتنة - أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد بعد ظهر يوم الأربعاء بالحظيرة الصناعية لعين ياقوت التي تبعد بحوالي 30 كلم عن مدينة باتنة على تدشين مصنع التوربينات الغازية والبخارية المنجز بشراكة جزائرية أمريكية بين مجمع سونلغاز الجزائري و شركة جنرال إلكتريك الأمريكية.

وصرح الوزير الأول لدى استماعه لعرض مفصل حول هذا المصنع : "بعد تدشين هذا المشروع الذي يعد الأول من نوعه على المستوى الأفريقي نستطيع أن نقول أن الصناعة ببلادنا أضحت مدرجة ضمن منطق و مقاربة و منهجية تمكنها من التواجد في الطليعة" متمنيا "توسيع و تطوير مثل هذه الشراكات مستقبلا".

ودعا في ذات السياق إلى "التعاون مع الشركاء في جميع المجالات لنحقق بهذا المنطق مصلحة الوطن علاوة على دعم الطاقات و الكفاءات الجزائرية لتمكينها من المشاركة في بناء اقتصاد و منتج وطني و من ثمة تحقيق حلم الجزائر الجديدة".

كما أعرب عن أمله في أن يبادر هذا القطب الصناعي الهام للتعاون مع الجامعة لاسيما المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة و البيئة و التنمية المستدامة موضحا أن "نظرة الحكومة في مجال الصناعة هي السير نحو الانفتاح الحقيقي على هذا المجال و بناء شراكات رابح-رابح".

وتحدث السيد جراد عن أهمية "تبادل و نقل المعارف باعتباره سيسمح لطاقاتنا الوطنية بأن تكون في نفس المستوى مع نظرائها في دول أخرى"، مضيفا : "نحن مقتنعون بهذه الديناميكية الجديدة التي تسمح لبلادنا بإعادة التمركز على المستوى الدولي".

وقد طاف السيد جراد بعدة ورشات بالمصنع حيث عاين أول توربينة يتم تركيبها على مستواه و التي ستوجه إلى محطة توليد الطاقة الكهربائية بأوماش 3 ببسكرة.

وحسب الشروح المقدمة للوزير الأول تم إنجاز هذا المشروع الضخم الذي بلغت تكلفته 168 مليون دولار من أجل تصنيع وحدات و ملحقات التوربينات و تركيب التوربينات الغازية و البخارية بغية خلق حلول رقمية و تقديم خدمات الصيانة و إصلاح معدات الطاقة الكهربائية.

وينتظر أن يحقق إنتاج هذا المركب، وفق الشروح المقدمة، الاكتفاء الذاتي لما تحتاجه الجزائر من التوربينات البخارية والغازية الضرورية لتشغيل محطات توليد الكهرباء وتصدير الفائض من الإنتاج.

و يرافق الوزير الأول في زيارة العمل لولاية باتنة، وزراء كل من الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية كمال بلجود و الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد و التربية الوطنية محمد واجعوط و التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة كوثر كريكو و التعليم العالي و البحث العلمي عبد الباقي بن زيان و الأشغال العمومية فاروق شيعلي و العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.