السيد هاني يشارك في مجلس وزراء النقل العرب بجملة من الاقتراحات لتطوير القطاع في المنطقة

الجزائر - شارك وزير النقل، لزهر هاني، يوم الأربعاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في اجتماع الدور العادية ال33 لمجلس وزراء النقل العرب، حيث قدم جملة من الاقتراحات الرامية لتطوير منظومة النقل العربية، حسب ما جاء في بيان للوزارة.

و خلال هذا الاجتماع، قدم السيد الوزير كلمة تطرق من خلالها إلى الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة في مجال النقل تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في ظل الجزائر الجديدة، حسب ما جاء في البيان.

و بهذه المناسبة، ذكر الوزير بدور الجزائر الفعال من خلال مساهماتها الفنية و السياسية في تدعيم الجهد العربي المشترك الهادف إلى انشاء إطار تعاوني ديناميكي للنهوض بتنمية قطاع النقل بين البلدان الأعضاء في الجامعة العربية.

وفي هذا الإطار، عرض أهم الانجازات التي حققتها الجزائر في مجال النقل بمختلف انماطه، مشيرا إلى أن كل هذه المشاريع أخذت بعين الاعتبار البعد العربي والإقليمي.

كما قدم الوزير مجموعة من الاقتراحات التي تصب في مسار تطوير منظومة النقل العربية و من بينها انجاز خريطة موحدة للخط العابر الذي سوف يمكن من الربط بين الدول العربية وفق مقاييس ومعايير موحدة تبسط الإجراءات الإدارية لتسهيل الحركية وتكثيف التبادلات.

كما تشمل هذه الاقتراحات تكثيف الجهود من أجل الحد من آفة حوادث المرور عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات وتنسيق الإمكانيات و تشجيع النقل البحري ما بين الدول العربية باعتماد رؤية مندمجة وشاملة لشبكة النقل والعمل على تدعيم النقل البحري والموانئ.

و تشما كذلك تميكن بلدان المنطقة من تطوير و إقامة منصات لوجيستية تستجيب لمعايير الإحترافية والنجاعة الاقتصادية، للاستفادة من مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن 21 والتي تعد الجزائر أحد أطرافها.

كما اقترح السيد هاني إيجاد طرق وآليات ناجعة لتمويل ومرافقة المشاريع الداخلة في هذا الإطار بما يتماشى مع امكانيات خصوصيات كل بلد، حسب بيان الوزارة.