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الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز تدعو زبائنها لتسديد فواتيرهم

  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 18:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات
الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز تدعو زبائنها لتسديد فواتيرهم

الجزائر - دعت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، اليوم الاربعاء زبائنها الى تسديد فواتير استهلاك الطاقة من خلال طرق الدفع و الصيغ المختلفة التي تضعها تحت تصرفهم و ذلك من اجل تفادي تراكم الفواتير وحرصا على ديمومة الخدمة العمومية.

وأفادت الشركة، في بيان لها، انها "اثبتت طيلة الازمة الصحية الناجمة عن وباء فيروس كورونا اولوية التزامها بضمان حسن و استمرارية الخدمات المتعلقة الكهرباء والغاز إلى جانب قدرتها على تعبئة استثنائية للموارد البشرية والمادية قصد تلبية كافة مطالب زبائنها بالرغم من كل الصعوبات المرطبة الوضع الصحي". 

كما قامت الشركة تضامنا مع زبائنها طوال هذه الفترة الاستثنائية، يضيف البيان، بتعليق عملية تحصيل الفواتير الغير مسددة مما ادى الى ارتفاع مستمر لنسبة مستحقاتها على القطاعين الخاص و العام.

وبلغت هذه المستحقات مستويات قياسية في شهر سبتمبر 2020 باكثر من 9ر7 مليار دينار على مستوى ولاية وهران على سبيل المثال، أي بنسبة زيادة تفوق 54 بالمئة، يضيف ذات البيان.

وأوضحت الشركة ان الصعوبات  المالية الناجمة عن هذا الظرف الصحي الاستثنائي تؤثر على السيولة النقدية لمؤسسة  SADEG التي تعمل ضمان ديمومة مداخيل كل الاطراف الفاعلة في سلسلة نشاطاتها كما ان هذا الوضع المالي يحول دون تجسيد مختلف الخدمات المقدمة للزبائن.

وبهذا الصدد، تشير الشركة الى انه يمكن لزبائنها الاتصال بالوكالات التجارية قصد الحصول على رزنامة دفع بتراضي الطرفين اعتمادا على الفواتير غير المسددة، مقدار المستحقات و الكفاءة الانتمائية للزبون.

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الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز تدعو زبائنها لتسديد فواتيرهم
  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 18:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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