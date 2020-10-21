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صيرفة إسلامية: الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك جاهز لتسويق منتوجاته

  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 16:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات
صيرفة إسلامية: الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك جاهز لتسويق منتوجاته

الجزائر - أفاد بيان للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك اليوم الأربعاء أن الصندوق جاهز لتسويق منتوجاته الخاصة بالصيرفة الاسلامية بعد حصوله على جميع الرخص المطلوبة.

وأضاف ذات المصدر ان "الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط-بنك المزود اليوم بجميع الرخص الضرورية لاسيما رخصة بنك الجزائر و حصوله على جميع شهادات المطابقة لدى الهيئة الشرعية الوطنية للافتاء، اصبح جاهز لتسويق هذه المنتوجات".

وذكر البيان بأن "الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط-بنك الذي شرع في نوفمبر 2017 في تسويق المنتوجات الاسلامية من خلال تسويق تمويله "الاجارة المنتهية بالتمليك" قد أوقف مؤقتا هذا النشاط في انتظار صدور النصوص المسيرة للصيرفة الاسلامية".

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كما أوضح البنك أنه وضع التنظيم و الاجراءات الداخلية كما أعد منتوجاته الخاصة بالصيرفة الاسلامية من أجل تطوير هذا النشاط.

من جهة أخرى، أشار البنك الى أنه سيعلن خلال الأيام القادمة عن قائمة الوكالات الأولى المعتمدة من أجل توزيع هذه المنتوجات.

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صيرفة إسلامية: الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك جاهز لتسويق منتوجاته
  أدرج يـوم : الأربعاء, 21 تشرين1/أكتوير 2020 16:35     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

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