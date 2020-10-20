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ارتفاع ب 22 بالمئة في عمليات الترقيم واعادة الترقيم للمركبات خلال السداسي الأول 2019

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 18:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات
ارتفاع ب 22 بالمئة في عمليات الترقيم واعادة الترقيم للمركبات خلال السداسي الأول 2019

الجزائر - بلغ عدد عمليات الترقيم واعادة الترقيم للمركبات 909.043 مركبة من بينها 159.633 مركبة جديدة خلال السداسي الأول 2019 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 22ر18 بالمئة أي +165.000 مركبة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 ، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

وبخصوص المركبات الجديدة، أشارت معطيات الديوان الى ارتفاع في عمليات الترقيم الجديدة النهائية 59،41 بالمئة ( 59000 مركبة) خلال السداسي الأول من السنة الأخيرة، و مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة .

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وتعني عملية الترقيم النهائية للمركبات الجديدة شروعها في السير حسب الديوان مضيفا أن العملية تكمن في اعداد البطاقة الرمادية لسيارة تسير لأول مرة.

أما عملية اعادة الترقيم فتتمثل في اعداد البطاقة الرمادية بعد بيع المركبة التي سبق ترقيمها.

و مس ارتفاع عمليات الترقيم و اعادة الترقيم خلال الأشهر الستة الاولى من السنة الماضية محركات البنزين في حين أن عمليات ترقيم المركبات التي تسير بديزيل الجديدة و المستوردة فقد تراجعت حسب الديوان. 

و خلال الثلاثي الأول 2019، أشار الديوان الى أن واردات المركبات الجديدة تراجعت بصفة عامة سواء بالنسبة للخواص (متعاملون) أو وكلاء السيارات بعد تركيب السيارات في الجزائر وتحديد حصص الاستيراد.

و بالفعل، بلغت واردات المركبات الجديدة 8300 وحدة خلال السداسي الأول 2019 مقابل 11599 سيارة خلال نفس الفترة من سنة 2018 أي بتراجع نسبته 28،44 بالمئة حسب الجمارك الجزائرية.

و كشف الديوان الى ارتفاع في الترقيمات بأغلبية الولايات (43) و تراجع في خمس ولايات خلال السداسي الأول 2019 .

و بخصوص توزيع عمليات الترقيم و اعادة الترقيم للسداسي الأول من السنة الماضية حسب نوع المركبة، أشار الديوان الى 631.611 مركبة سياحية أي 81ر69 بالمائة من العدد الاجمالي (909.043)، و 144.321 شاحنة صغيرة (88ر15 بالمائة)، و 61.649 دراجة نارية (78ر6 بالمائة)، و 32.412 شاحنة (57ر3 بالمائة) و 8930 جرار فلاحي (98ر0 بالمائة) و 8994 مقطورة (99ر0 بالمائة).

وتضم الحظيرة الوطنية 6.418.212 مركبة الى غاية نهاية سنة 2018. 

وبلغت الحظيرة بحساب 159.633 مركبة جديدة التي دخلت السوق في السداسي الأول من 2019، ما مجموعه 5ر6 مليون وحدة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 19:08
كلـمات مفتـاحيــة :
ارتفاع ب 22 بالمئة في عمليات الترقيم واعادة الترقيم للمركبات خلال السداسي الأول 2019
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 18:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

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