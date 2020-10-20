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تجارة خارجية: تصدير 240.000 متر مربع من ألواح الجبس إلى المغرب

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 18:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات
تجارة خارجية: تصدير 240.000 متر مربع من ألواح الجبس إلى المغرب

وهران - قامت شركة "كنوف الجزائر" مؤخرا بتصدير إلى المغرب شحنة تقدر بنحو 240.000 متر مربع من الألواح الجبسية العادية والمقاومة للهيب النار والماء والرطوبة، حسبما أوضحته اليوم الثلاثاء ذات الشركة في بيان لها.

وبرسم هذه العملية تعلن شركة "كنوف الجزائر" عن استئناف عمليات تصدير ألواح الجبس بعد الانتهاء من مشروع توسعة معمل الإنتاج الواقع ببلدية حسيان الطوال بولاية شرق وهران، حسبما تمت الإشارة إليه.

وبحسب المصدر ذاته، فقد رست سفينة مؤخرًا بميناء أرزيو لتحميل الشحنة المتجهة إلى المغرب، "الأمر الذي تم في وقت قياسي لم يتعدى 48 ساعة بفضل خبرة الفرق الفنية المسؤولة عن مثل هذه العمليات بشركة ميناء أرزيو.

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وسيتبع هذا الدخول إلى الأسواق الخارجية بعمليات أخرى واسعة النطاق على مستوى الأسواق الأفريقية، حسبما تمت الإشارة إليه في البيان الذي سلط الضوء على "الجودة العالية" لمنتجات "كنوف الجزائر" في البناء المستدام.

وتقوم ذات الشركة منذ سنة 2008 بتصدير منتجاتها إلى السوق الإفريقية، وفقا للمصدر ذاته.

وللتذكير، تعد شركة "كنوف" مجموعة ألمانية متعددة الجنسيات متواجدة في أكثر من 90 دولة ولديها 250 موقع إنتاج ويعمل بها أكثر من 35.000 شخص.

وفي الجزائر، تنتج كنوف على مستوى مصنعها في حسيان الطوال بوهران وتسوق في جميع أنحاء التراب الوطني أنواعا من الجبس والألواح الجبسية والطلاء والقطع المعدنية.

وتضع الشركة بذلك كل خبرتها التقنية وابتكارات منتجاتها وأنظمتها في متناول السوق الجزائرية"، حسبما جاء في ذات البيان.

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تجارة خارجية: تصدير 240.000 متر مربع من ألواح الجبس إلى المغرب
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 18:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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