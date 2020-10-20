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طرح كميات معتبرة من البطاطا المخزنة قريبا في السوق بعد التأكد من صلاحيتها

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 18:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرات
طرح كميات معتبرة من البطاطا المخزنة قريبا في السوق بعد التأكد من صلاحيتها

الجزائر - سيشرع  الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم في طرح كميات معتبرة من البطاطا في الأيام القادمة لضبط سعرها في السوق وذلك بعد التأكد من  صلاحية المنتوج المخزن الموجه  للاستهلاك، حسب ما أفاد به بيان للديوان اليوم الثلاثاء.

و أوضح الديوان، في بيان نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أنه "تبعا للخرجات الميدانية للجان التفتيش و المراقبة التي قام بها اعوان الديوان إلى غرف و مخازن تبريد بطاطا الاستهلاك و التي هي على وشك الانتهاء من مهامها، و بعد التأكد من صحة وسلامة كميات بطاطا الاستهلاك المخزنة، سيشرع الديوان خلال الايام القادمة في طرح كميات معتبرة من هذه المادة لضبط سعرها في السوق وجعلها تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن".

واضاف ذات المصدر ان هناك" كميات كبيرة من هذه المادة مخزنة لدى بعض المتعاملين وغير مصرح بها لدى الجهات المعنية، ما يعتبر تمهيدا لمحاولات احتكار هذه المادة قصد رفع سعرها في السوق".

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وعلى اثر ذلك، اكد الديوان انه ستكون هناك عمليات تفتيش و مداهمة لهذه المخازن عبر كامل التراب الوطني و ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وعلى صعيد اخر، أنهى الديوان إلى علم كافة الفلاحين المنتجين للطماطم الصناعية، انه و بعد اتمام المعالجة الدقيقة للملفات المودعة على مستوى المصالح المختصة، سينطلق في اولى عمليات دفع المنح و المستحقات بالنسبة للملفات التي استوفت كامل الشروط وذلك خلال الاسبوع الجاري.

كلـمات مفتـاحيــة :
طرح كميات معتبرة من البطاطا المخزنة قريبا في السوق بعد التأكد من صلاحيتها
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 18:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرة   شارك

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