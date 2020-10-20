طرح كميات معتبرة من البطاطا المخزنة قريبا في السوق بعد التأكد من صلاحيتها

و أوضح الديوان، في بيان نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أنه "تبعا للخرجات الميدانية للجان التفتيش و المراقبة التي قام بها اعوان الديوان إلى غرف و مخازن تبريد بطاطا الاستهلاك و التي هي على وشك الانتهاء من مهامها، و بعد التأكد من صحة وسلامة كميات بطاطا الاستهلاك المخزنة، سيشرع الديوان خلال الايام القادمة في طرح كميات معتبرة من هذه المادة لضبط سعرها في السوق وجعلها تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن".
واضاف ذات المصدر ان هناك" كميات كبيرة من هذه المادة مخزنة لدى بعض المتعاملين وغير مصرح بها لدى الجهات المعنية، ما يعتبر تمهيدا لمحاولات احتكار هذه المادة قصد رفع سعرها في السوق".
إقرأ أيضا: تقليص واردات بذور البطاطا والرفع من إنتاجها محليا من أهم أهداف القطاع
وعلى اثر ذلك، اكد الديوان انه ستكون هناك عمليات تفتيش و مداهمة لهذه المخازن عبر كامل التراب الوطني و ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وعلى صعيد اخر، أنهى الديوان إلى علم كافة الفلاحين المنتجين للطماطم الصناعية، انه و بعد اتمام المعالجة الدقيقة للملفات المودعة على مستوى المصالح المختصة، سينطلق في اولى عمليات دفع المنح و المستحقات بالنسبة للملفات التي استوفت كامل الشروط وذلك خلال الاسبوع الجاري.