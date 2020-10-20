الدعوة إلى الشراكة والتعاون بين المؤسسات المصغرة لضمان نجاحها

سطيف - دعا الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات بعد ظهر اليوم الثلاثاء بسطيف إلى "الشراكة والتعاون بين مختلف المؤسسات المصغرة المنتجة لضمان نجاحها".

وأكد الوزير المنتدب على هامش زيارته لعدد من المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار مختلف أجهزة دعم تشغيل الشباب عبر بعض بلديات الولاية في إطار اليوم الثاني من زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى المنطقة بأن "نجاح المؤسسات المصغرة اليوم مرتبط بالشراكة والتعاون فيما بينها على اعتبار أن العديد منها تكمل بعضها في تصنيع منتجاتها وتسويقها".

وأوضح السيد ضيافات بأن "الاستراتيجية الجديدة للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية ستعتمد على إنشاء سلسلة قيم تسمح بتواصل مجموعة من المؤسسات المصغرة المنتجة مع بعضها قصد تمكينها من الترويج لمنتجاتها وتغطية متطلبات السوق في العديد من المواد".

وأضاف بالمناسبة بأن "هذه الاستراتيجية ستركز مستقبلا على دعم ومرافقة المؤسسات المصغرة", مبرزا "ضرورة أن يشارك الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة خبرتهم وتجاربهم و كذا التعاون فيما بينهم وبين الوزارة المنتدبة المعنية وكذا الوكالة الوطنية لدعم و ترقية المقاولاتية من أجل إعطاء دفع لهذه المؤسسات وجعلها نواة لبناء الاقتصاد الوطني".

ولدى تطرقه لمشكل العقار الصناعي ذكر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة بأنه "سيتم حله في غضون شهرين من الآن", مؤكدا بأن "الدولة مستعدة رفقة السلطات المحلية لمرافقة الشباب الأوائل المستفيدين من هذه العقارات الصناعية".

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وقال في نفس السياق بأن "الدولة بجميع إطاراتها على المستويين الوطني والمحلي ملزمة على مساعدة هؤلاء الشباب أصحاب المشاريع باعتبارهم اللبنة في بناء الاقتصاد الوطني وترقيته", وأشار كذلك إلى أن "دائرته الوزارية المنتدية على أتم الاستعداد رفقة بعض الشركات العمومية لتوفير فضاءات لهؤلاء الشباب عن طريق الإيجار لمزاولة نشاطهم", مؤكدا بأن "هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار خصوصا المؤسسات المصغرة التي لا تستطيع توفير فضاءات نشاط لنفسها".

وحسب الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة "تم اتخاذ جميع التدابير على المستوى المركزي من أجل إنجاح هذه المؤسسات المصغرة", مؤكدا في نفس السياق بأنه "في حال ضمان تعاون ميداني حقيقي بين جميع الفاعلين في المجال سيكون للجزائر إلى غاية نهاية السنة القادمة على اقصى تقدير نسيج مؤسساتي هام".

وكان السيد ضيافات قد تفقد في اليوم الثاني من زيارته إلى المنطقة بعض المؤسسات المصغرة المستحدثة في اطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب على غرار وحدة صناعة مواد التعبئة من الورق ببلدية عين ولمان (جنوب سطيف) ووحدتين للحدادة والنجارة المعدنية وكذا صناعة مختلف أنواع البلاستيك ببلدية العلمة (شرق سطيف).

يذكر أن الوزير المنتدب كان قد عقد مساء أمس الاثنين لقاء بمقر الولاية جمعه مع ممثلي أصحاب المؤسسات المصغرة الممولة عن طريق مختلف أجهزة دعم التشغيل أكد خلاله بأن "مشروع التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل يفتح الباب على مصراعيه أمام الشباب في مجال الاستثمار كما يعد بمستقبل واعد للشباب في المجال الاقتصادي ويضمن حرية كاملة للمستثمرين".