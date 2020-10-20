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ندوة افتراضية حول تثمين النفايات العضوية الأربعاء بالجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 15:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
ندوة افتراضية حول تثمين النفايات العضوية الأربعاء بالجزائر

الجزائر - تنظم الوكالة الوطنية للنفايات غدا الاربعاء بالجزائر العاصمة ندوة افتراضية حول تطوير فروع تثمين النفايات العضوية، حسب ما افاد به اليوم الثلاثاء بيان للوكالة.

وجاء في البيان انه "وفقا لتعليمات وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث بخصوص تكثيف النشاطات المستهدفة لفائدة مختلف الفاعلين في المجال، تنظم الوكالة الوطنية للنفايات ندوة إعلامية افتراضية، تتناول موضوع تطوير فروع تثمين النفايات العضوية".

وأفاد بيان الوكالة ان كمية النفايات المنزلية تبلغ سنويا في الجزائر حوالي 13 مليون طن منها 54 بالمائة عبارة عن نفايات عضوية، حسب دراسة تصنيف النفايات المنزلية لسنة 2018-2019.

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وأكدت الوكالة ان تثمين ثلاثة (3 ) طن فقط من هذا الصنف من النفايات يسمح بإنتاج طن واحد من السماد، وهذا يعتبر مصدراً لتنمية القطاع الزراعي والاقتصادي، وكذا بديلاً من شأنه أن يقلل من الفاتورة الضخمة لاستيراد للأسمدة الكيميائية والبيولوجية، كما يسمح بالتحكم في تسيير ومعالجة النفايات العضوية.

يذكر أن مثل هذه الندوات الافتراضية تندرج في إطار الدعم التقني للوكالة الوطنية للنفايات لصالح الفاعلين المحليين، وكذا المتعاملين الاقتصاديين في مجال تسيير النفايات، كما تستهدف الباحثين والطلاب الجامعيين والمهتمين بالمجال.

وتدعو الوكالة كل المهتمين بالمشاركة في هذه الندوة لإرسال معلوماتهم الشخصية على البريد الالكتروني:عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. أو عبر صفحة الوكالة على موقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك : الوكالة الوطنية  للنفايات).

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ندوة افتراضية حول تثمين النفايات العضوية الأربعاء بالجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 20 تشرين1/أكتوير 2020 15:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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